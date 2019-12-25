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Определены ТОП-10 регионов по участию в полуфиналах "Лидеров России"
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РИА Новости

Определены ТОП-10 регионов по участию в полуфиналах "Лидеров России"

20:43 25.12.2019
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© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Определены ТОП-10 регионов по участию в полуфиналах "Лидеров России"
Определены ТОП-10 регионов по участию в полуфиналах Лидеров России
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область возглавили рейтинг по количеству участников, приглашенных в полуфиналы конкурса управленцев "Лидеры России 2020" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.
По итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы основного конкурса "Лидеры России" (без учета специализаций) приглашены 2988 конкурсантов из 83 регионов России, 18 человек представляют зарубежные страны: Белоруссию, Украину, Казахстан, Израиль, Польшу, Эстонию, Киргизию и Латвию.
"ТОП-10 регионов с наибольшим количеством участников, приглашенных в полуфинал конкурса "Лидеры России 2020", распределились следующим образом: Москва – 458 человек, Санкт-Петербург – 241, Свердловская область – 143, Ставропольский край – 131, Республика Дагестан – 115, Ростовская область – 101, Новосибирская область – 97, Краснодарский край – 96, Московская область – 90 и Приморский край – 76 человек", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова.
По его словам, в январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал.
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На конкурс "Лидеры России" поступило более 21 тысячи соцпроектов
В этом году на конкурс "Лидеры России 2020" поступило в общей сложности 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников – все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников.
Региональные полуфиналы пройдут в начале года во всех 8 федеральных округах: во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Москве и Казани. В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.
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