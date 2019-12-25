Путин поручил увеличить объем субсидий на поддержку кинодебютов

Также глава государства поручил внести в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии изменения, "предусматривающие возможность предоставления субсидий федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, реализующим образовательные программы в области кинематографии, в целях поддержки производства дебютных национальных фильмов, создаваемых режиссерами – выпускниками таких образовательных организаций в течение пяти лет после получения ими высшего образования". Срок обозначен 15 февраля 2020 года.