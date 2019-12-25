Путин поручил увеличить объем субсидий на поддержку кинодебютов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил с 2020 года увеличить объем бюджетных субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.
"Обеспечить, начиная с 2020 года, увеличение общего объема субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых фильмов, документальных и анимационных фильмов независимо от их метража, создаваемых режиссерами – выпускниками федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы в области кинематографии, в течение пяти лет после получения ими высшего образования", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа.
В документе отмечается, что доклад необходимо представить до 30 марта 2020 года, далее – ежегодно. Ответственный – премьер-министр Дмитрий Медведев.
Также глава государства поручил внести в правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку кинематографии изменения, "предусматривающие возможность предоставления субсидий федеральным государственным образовательным организациям высшего образования, реализующим образовательные программы в области кинематографии, в целях поддержки производства дебютных национальных фильмов, создаваемых режиссерами – выпускниками таких образовательных организаций в течение пяти лет после получения ими высшего образования". Срок обозначен 15 февраля 2020 года.