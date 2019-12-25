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Религия и мировоззрение
2019-12-25T20:39+0300
https://ria.ru/20191225/1562853997.html
В Ярославле отреставрируют единственный в России 15-главый храм
https://cdn25.img.ria.ru/images/156285/41/1562854185_0:205:3059:1926_1036x0_80_0_0_6129a96a464fd9e21a5d583f37600c0b.jpg
РИА Новости

В Ярославле отреставрируют единственный в России 15-главый храм

20:39 25.12.2019
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© Depositphotos / Ekaterina BykovaХрам Иоанна Предтечи в Ярославле
Храм Иоанна Предтечи в Ярославле
© Depositphotos / Ekaterina Bykova
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Один из символов Ярославля, храм Иоанна Предтечи в Толчкове (XVII век), единственный в России 15-главый храм, будет отреставрирован, сообщило правительство региона в среду.
"Это признанный памятник мирового значения и единственный в стране пятнадцатиглавый храм. Его изображение размещено на 1000-рублевой купюре Банка России. При строительстве были использованы все известные в то время способы декорации каменных зданий: фигурный кирпич, поливной многоцветный изразец, полихромная раскраска, позолоченные прорезные подзоры", – рассказал о святыне директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.
Он отметил, что число сюжетов на фресках насчитывает порядка 3 тысяч, это самый большой ансамбль в православных храмах.
Как сообщил руководитель проекта по сохранению объекта культурного наследия Фарид Хисамов, уже проведены натурные обследования, исследование состояния материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов ограды. В ближайшее время будет установлено временное строительное ограждение, организована подсветка здания.
"Работы запланированы на всех объектах, входящих в состав ансамбля, в частности, по реставрации уникальных фресок центрального храма. Они были выполнены в рекордно короткие сроки – с 1694 по 1695 год ярославской артелью из 16 мастеров. Также предстоит реконструкция и реставрация ограды. Формирование проектной документации на эти работы будет завершено в I квартале 2020 года", - информируют власти. Предусмотрены обследование несущих конструкций и инженерных систем, подсветка объекта как снаружи, так и внутри, в том числе на колокольне.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссияЯрославль
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