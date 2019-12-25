В Ярославле отреставрируют единственный в России 15-главый храм

"Это признанный памятник мирового значения и единственный в стране пятнадцатиглавый храм. Его изображение размещено на 1000-рублевой купюре Банка России. При строительстве были использованы все известные в то время способы декорации каменных зданий: фигурный кирпич, поливной многоцветный изразец, полихромная раскраска, позолоченные прорезные подзоры", – рассказал о святыне директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

"Работы запланированы на всех объектах, входящих в состав ансамбля, в частности, по реставрации уникальных фресок центрального храма. Они были выполнены в рекордно короткие сроки – с 1694 по 1695 год ярославской артелью из 16 мастеров. Также предстоит реконструкция и реставрация ограды. Формирование проектной документации на эти работы будет завершено в I квартале 2020 года", - информируют власти. Предусмотрены обследование несущих конструкций и инженерных систем, подсветка объекта как снаружи, так и внутри, в том числе на колокольне.