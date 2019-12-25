Впервые за столетие прошло заседание Синода и Высшего совета РПЦ

"В 20-е годы XX века, в послесоборное время, создалась традиция проведения соединенного присутствия двух учреждений: Священного Синода и Высшего церковного совета. Но традиция оборвалась 20 ноября 1920 года: еще до кончины святейшего патриарха Тихона было проведено последнее заседание соединенного присутствия, а после смерти патриарха Тихона Высший церковный совет уже не собирался... Полагаю, что, начиная практику соединенного присутствия Священного Синода и Высшего церковного совета, мы можем использовать такого рода собрания для решения тех задач, которые будут иметь особое значение для жизни нашей Церкви", - сказал патриарх.