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Религия и мировоззрение
2019-12-25T20:34+0300
https://ria.ru/20191225/1562853948.html
Впервые за столетие прошло заседание Синода и Высшего совета РПЦ
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/05/1556350523_0:285:2500:1691_1036x0_80_0_0_d75f34471672803d419b9e5e0896156e.jpg
РИА Новости

Впервые за столетие прошло заседание Синода и Высшего совета РПЦ

20:34 25.12.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первое в современной истории совместное заседание Священного Синода и Высшего церковного совета Русской православной церкви прошло в среду в храме Христа Спасителя в Москве. Тем самым была возрождена традиция проведения собраний одновременно двух органов высшего церковного управления, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Сегодня важное событие в истории функционирования органов церковного управления: в преддверии столетнего юбилея последнего заседания соединенного присутствия Священного Синода и Высшего церковного совета мы проводим первое заседание соединенного присутствия, возрождая традицию, которая была повреждена лихолетьем XX века", - заявил на заседании патриарх Кирилл.
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Он отметил, что подобное заседание, которое можно назвать "мини-архиерейским собором", имеет историческое обоснование.
"В 20-е годы XX века, в послесоборное время, создалась традиция проведения соединенного присутствия двух учреждений: Священного Синода и Высшего церковного совета. Но традиция оборвалась 20 ноября 1920 года: еще до кончины святейшего патриарха Тихона было проведено последнее заседание соединенного присутствия, а после смерти патриарха Тихона Высший церковный совет уже не собирался... Полагаю, что, начиная практику соединенного присутствия Священного Синода и Высшего церковного совета, мы можем использовать такого рода собрания для решения тех задач, которые будут иметь особое значение для жизни нашей Церкви", - сказал патриарх.
Предстоятель РПЦ выразил уверенность, что такой "совмещенный" орган сможет принести пользу Церкви, и добавил, что с его дальнейшим функционированием он связывает особые надежды.
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Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатСвященный Синод РПЦВысший церковный совет РПЦНовости - Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьрелигияОбщество
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