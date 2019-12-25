Впервые за столетие прошло заседание Синода и Высшего совета РПЦ

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первое в современной истории совместное заседание Священного Синода и Высшего церковного совета Русской православной церкви прошло в среду в храме Христа Спасителя в Москве. Тем самым была возрождена традиция проведения собраний одновременно двух органов высшего церковного управления, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Сегодня важное событие в истории функционирования органов церковного управления: в преддверии столетнего юбилея последнего заседания соединенного присутствия Священного Синода и Высшего церковного совета мы проводим первое заседание соединенного присутствия, возрождая традицию, которая была повреждена лихолетьем XX века", - заявил на заседании патриарх Кирилл.
Он отметил, что подобное заседание, которое можно назвать "мини-архиерейским собором", имеет историческое обоснование.
"В 20-е годы XX века, в послесоборное время, создалась традиция проведения соединенного присутствия двух учреждений: Священного Синода и Высшего церковного совета. Но традиция оборвалась 20 ноября 1920 года: еще до кончины святейшего патриарха Тихона было проведено последнее заседание соединенного присутствия, а после смерти патриарха Тихона Высший церковный совет уже не собирался... Полагаю, что, начиная практику соединенного присутствия Священного Синода и Высшего церковного совета, мы можем использовать такого рода собрания для решения тех задач, которые будут иметь особое значение для жизни нашей Церкви", - сказал патриарх.
Предстоятель РПЦ выразил уверенность, что такой "совмещенный" орган сможет принести пользу Церкви, и добавил, что с его дальнейшим функционированием он связывает особые надежды.