Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вариантов приватизации Вариантов приватизации ВТБ немного и все они сложные, поскольку госбанк находится под санкциями, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин

Минэкономразвития ранее в среду сообщило, что правительство РФ включило в план по приватизации на 2020-2022 годы 293 предприятия, из них семь крупных, в том числе ВТБ.

"Вариантов немного, варианты сложные, всё-таки санкции", - сказал Костин журналистам, отвечая на вопрос о том, какой вариант приватизации ВТБ является предпочтительным.

Костин в октябре отмечал, что санкции в отношении ВТБ создают серьезные препятствия для снижения доли государства в банке, но в правовом смысле приватизация не является нарушением санкций.