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Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций
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РИА Новости

Костин считает, что приватизировать ВТБ будет сложно из-за санкций

20:33 25.12.2019 (обновлено: 22:09 25.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
Президент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вариантов приватизации ВТБ немного и все они сложные, поскольку госбанк находится под санкциями, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
Минэкономразвития ранее в среду сообщило, что правительство РФ включило в план по приватизации на 2020-2022 годы 293 предприятия, из них семь крупных, в том числе ВТБ.
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"Вариантов немного, варианты сложные, всё-таки санкции", - сказал Костин журналистам, отвечая на вопрос о том, какой вариант приватизации ВТБ является предпочтительным.
Костин в октябре отмечал, что санкции в отношении ВТБ создают серьезные препятствия для снижения доли государства в банке, но в правовом смысле приватизация не является нарушением санкций.
ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. Основным акционером банка является РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% уставного капитала банка (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92,23%).
Здание Минэкономразвития РФ
Вчера, 17:59
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ПриватизацияМинистерство финансов РФВТБАндрей Костин (банкир)РоссияЭкономика
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