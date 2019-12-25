В Бельгии волк растерзал кенгуру

Инцидент произошел в ночь на среду в коммуне Бален (провинция Антверпен). Подвергшиеся нападению кенгуру проживали в служившем им загоном саду рядом с домом владельца.
По мнению экспертов Landschap и кампании Welkom Wolf ("Добро пожаловать, волк"), нападение совершил волк Август, который во вторник был замечен в районе коммуны. Согласно наблюдениям натуралистов, за прошедшие несколько недель хищник также задрал несколько овец, принадлежавших местным фермерам.
Представитель Landschap Ян Лос убежден, что на кенгуру напал именно волк. "Волк проскользнул под решеткой загона и утащил кенгуру", — сказал он изданию, добавив, что речь идет об Августе или, что менее вероятно, появившемся в регионе новом волке.
Образцы ДНК с места нападения были переданы в Институт изучения природы и леса, которому предстоит подтвердить версию о набеге волков.
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