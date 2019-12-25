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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-25T20:16+0300
https://ria.ru/20191225/1562853724.html
В Твери открывается новая детская поликлиника
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РИА Новости

В Твери открывается новая детская поликлиника

20:16 25.12.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области В Твери открывается новая детская поликлиника
В Твери открывается новая детская поликлиника
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 25 дек – РИА Новости. Ввод новой детской поликлиники в Твери позволит расширить спектр и доступность медицинских услуг для юных пациентов, увеличить численность детских врачей поликлиники более чем в три раза, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В среду он в рамках инспекционной поездки по социальным объектам Тверской области оценил готовность к открытию детской поликлиники, которая была построена вместо прежней, которая располагалась на первом этаже жилого дома и не обеспечивала в полной мере доступность медицинской помощи юным жителям микрорайона.
Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, новой поликлинике выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас ведутся завершающие работы – сборка и расстановка мебели.
Поликлиника будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на двести посещений. Увеличится количество специалистов старшего, среднего и младшего звена в учреждении с 53 до 168, количество кабинетов участковых педиатров возросло с 3 до 14.
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Значительно расширится перечень медицинских услуг: откроется кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кардиолога, эндокринолога, стоматолога, невролога, ортопеда-травматолога и других врачей.
В новом здании созданы условия для маломобильных пациентов. Кроме того, для малышей предусмотрены игровые комнаты, для мам с грудничками – комнаты для кормления.

"Новая поликлиника станет шагом к достижению одной из ключевых целей национального проекта "Здравоохранение" – совершенствование медицинской помощи детям в Тверской области", – считает губернатор.

В пресс-службе напомнили, что решение о строительстве новой поликлиники в "Южном" глава региона принял летом 2016 года, посетив старое медучреждение.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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