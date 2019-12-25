В Твери открывается новая детская поликлиника

ТВЕРЬ, 25 дек – РИА Новости. Ввод новой детской поликлиники в Ввод новой детской поликлиники в Твери позволит расширить спектр и доступность медицинских услуг для юных пациентов, увеличить численность детских врачей поликлиники более чем в три раза, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В среду он в рамках инспекционной поездки по социальным объектам Тверской области оценил готовность к открытию детской поликлиники, которая была построена вместо прежней, которая располагалась на первом этаже жилого дома и не обеспечивала в полной мере доступность медицинской помощи юным жителям микрорайона.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, новой поликлинике выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас ведутся завершающие работы – сборка и расстановка мебели.

Поликлиника будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на двести посещений. Увеличится количество специалистов старшего, среднего и младшего звена в учреждении с 53 до 168, количество кабинетов участковых педиатров возросло с 3 до 14.

Значительно расширится перечень медицинских услуг: откроется кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кардиолога, эндокринолога, стоматолога, невролога, ортопеда-травматолога и других врачей.

В новом здании созданы условия для маломобильных пациентов. Кроме того, для малышей предусмотрены игровые комнаты, для мам с грудничками – комнаты для кормления.

"Новая поликлиника станет шагом к достижению одной из ключевых целей национального проекта "Здравоохранение" – совершенствование медицинской помощи детям в Тверской области", – считает губернатор.