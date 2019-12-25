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2019-12-25T20:13+0300
https://ria.ru/20191225/1562853569.html
Собянин рассказал об уменьшении трафика на дорогах
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РИА Новости

Собянин рассказал об уменьшении трафика на дорогах

20:10 25.12.2019 (обновлено: 20:13 25.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевМоскворецкая набережная у парка "Зарядье"
Москворецкая набережная у парка Зарядье
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Загруженность дорог была снижена на 20% в последние несколько лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу НТВ.
"За последние годы мы уменьшили трафик дорог процентов на 20 в среднем, где-то больше, где-то меньше; при этом население растёт, количество машин растёт. Это что означает: люди переместились в общественный транспорт. По статистике мы видим, что количество пассажиров в пригороде увеличилось с 300 миллионов до 600 с лишним миллионов пассажиров в год — то есть 2 миллиона человек в сутки перемещается. А было миллион. То есть в два раза больше теперь в пригороде перемещаются", — сказал Собянин.
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Кроме того, мэр столицы отметил, что московские центральные диаметры (МЦД) разгрузили 20 станций метрополитена и снизили загрузку дорог на 4%.
"Дороги, которые примыкают к МЦД, находятся в коридоре. Стало меньше машин где-то на 4%. Для Москвы это очень хороший результат. Стало меньше людей на станциях метрополитена: где-то 20 станций метро стали более свободными", — сказал Собянин в ответ на вопрос журналистки о первых итогах функционирования МЦД.
Также мэр Москвы отметил, что в "таком городе" перемещаться исключительно на личном транспорте невозможно.
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"Казалось бы, какое отношение имеет личный транспорт к МЦД? Самое прямое, потому что сегодня уже МЦД бьёт практически каждую неделю рекорды - сегодня около 550 тысяч человек перемещаются на МЦД. Определенная часть людей ушла с дорог, с общественного транспорта и с личного транспорта", — сказал Собянин.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. МЦД проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.
Московские центральные диаметры
11 декабря, 14:51
Московские центральные диаметры (МЦД)
670118
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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