Собянин рассказал об уменьшении трафика на дорогах

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Загруженность дорог была снижена на 20% в последние несколько лет, сообщил мэр Загруженность дорог была снижена на 20% в последние несколько лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу НТВ

"За последние годы мы уменьшили трафик дорог процентов на 20 в среднем, где-то больше, где-то меньше; при этом население растёт, количество машин растёт. Это что означает: люди переместились в общественный транспорт. По статистике мы видим, что количество пассажиров в пригороде увеличилось с 300 миллионов до 600 с лишним миллионов пассажиров в год — то есть 2 миллиона человек в сутки перемещается. А было миллион. То есть в два раза больше теперь в пригороде перемещаются", — сказал Собянин.

Кроме того, мэр столицы отметил, что московские центральные диаметры (МЦД) разгрузили 20 станций метрополитена и снизили загрузку дорог на 4%.

"Дороги, которые примыкают к МЦД, находятся в коридоре. Стало меньше машин где-то на 4%. Для Москвы это очень хороший результат. Стало меньше людей на станциях метрополитена: где-то 20 станций метро стали более свободными", — сказал Собянин в ответ на вопрос журналистки о первых итогах функционирования МЦД.

Также мэр Москвы отметил, что в "таком городе" перемещаться исключительно на личном транспорте невозможно.

"Казалось бы, какое отношение имеет личный транспорт к МЦД? Самое прямое, потому что сегодня уже МЦД бьёт практически каждую неделю рекорды - сегодня около 550 тысяч человек перемещаются на МЦД. Определенная часть людей ушла с дорог, с общественного транспорта и с личного транспорта", — сказал Собянин.