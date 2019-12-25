СГК готова вложить в систему теплоснабжения Хакасии три млрд рублей

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует вложить в систему теплоснабжения Хакасии три миллиарда рублей в 2020 году, следует из релиза СГК.

"Общий объем инвестиций в модернизацию системы теплоснабжения Хакасии в 2020 году может составить три миллиарда рублей. ... Речь идет о трех крупных инвестиционных проектах, к реализации которых СГК готова приступить уже в начале следующего года", - говорится в релизе.

Уточняется, что крупнейшим инвестпроектом в Хакасии может стать строительство тепломагистрали для подключения Черногорска к Абаканской ТЭЦ. Проект предполагает строительство 12 километров магистральной теплосети, от которой в перспективе будет снабжаться теплом Черногорск. Компания готова направить на реализацию проекта около 2,5 миллиарда рублей при условии перехода Черногорска на новую модель рынка тепла.

В январе СГК планирует начать строить и ремонтировать трубопроводы, а также реконструировать тепловые пункты и насосные станции в Черногорске. Стоимость проекта составляет 748 миллионов рублей. Компания также отмечает, что еще одним крупным инвестпроектом станет развитие теплосетей в Абакане - СГК продолжит реконструкцию тепломагистралей для увеличения пропускной способности сетей.

Еще одним крупным инвестиционным проектом СГК является замещение котельной в селе Подсинем Алтайского района Хакасии и переключение потребителей села на мощности абаканской котельной №6 общей стоимостью программы 131 миллион рублей.