Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T23:20+0300
https://ria.ru/20191225/1562853153.html
Собянин рассказал об эффекте от платных парковок
https://cdn24.img.ria.ru/images/148262/70/1482627090_0:293:3043:2005_1036x0_80_0_0_e2d52b964105c7da7a5060fab93d9cb4.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал об эффекте от платных парковок

19:59 25.12.2019 (обновлено: 23:20 25.12.2019)
681
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТабличка платной городской парковки на Пятницкой улице в Москве
Табличка платной городской парковки на Пятницкой улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Платные парковки в Москве позволили сократить количество автомобилей в центре города на 25-30%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу "НТВ".
"Это огромная часть всей транспортной стратегии. Если бы не было платных парковок, я думаю, что в центре было бы просто не проехать. Когда мы ввели платные парковки, у нас количество машин в центре уменьшилось на 25-30 %", - сообщил мэр.
Интервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости
29 ноября, 00:05
Сергей Собянин: люди должны работать там, где живут
Также Собянин добавил, что пока правительство не рассматривает расширение зоны платных парковок. Однако он отметил, что, возможно, будут вводиться какие-то локальные решения.
"Возможны какие-то локальные решения, когда вводятся транспортно-пересадочные узлы, новые станции метро. Надо смотреть, что происходит. Я считаю, что парковочная система на 90% состоялась", - отметил мэр.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
28 ноября, 14:03
Собянин рассказал про механизм формирования цен на парковку в Москве
9220322
Обсудить 4
Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу заявил о восстановлении системы подготовки офицерского состава
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Москворецкая набережная у парка Зарядье
Собянин рассказал об уменьшении трафика на дорогах
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор попросил суд о блокировке двух почтовых сервисов
Икра осетровых рыб
Правила перевозки икры в самолетах могут измениться в 2020 году
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Сбербанк передал "золотую акцию" обратно "Яндексу"
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
Путин раскритиковал доклад Гордеева
Черкасская ТЭЦ
Зеленский запретил импорт российской электроэнергии
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Россия готова продавать газ напрямую любой украинской компании
Вагон купе
В новых билетах РЖД появилась просьба к пассажирам нижних мест
Корабли Северного флота РФ
Контрактник Северного флота погиб на учениях в Мурманской области
Дамаск на рассвете
В Сирии сообщили о начале геологоразведки нефти совместно с Россией
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
План приватизации на 2020-2022 годы включает 293 предприятия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
Лента новостейМолния