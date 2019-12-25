Собянин рассказал об эффекте от платных парковок

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Платные парковки в Москве позволили сократить количество автомобилей в центре города на 25-30%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу "НТВ".
"Это огромная часть всей транспортной стратегии. Если бы не было платных парковок, я думаю, что в центре было бы просто не проехать. Когда мы ввели платные парковки, у нас количество машин в центре уменьшилось на 25-30 %", - сообщил мэр.
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Также Собянин добавил, что пока правительство не рассматривает расширение зоны платных парковок. Однако он отметил, что, возможно, будут вводиться какие-то локальные решения.
"Возможны какие-то локальные решения, когда вводятся транспортно-пересадочные узлы, новые станции метро. Надо смотреть, что происходит. Я считаю, что парковочная система на 90% состоялась", - отметил мэр.