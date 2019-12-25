Никитин оценил идею ввести жилищный сертификат для многодетных семей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Правительство Правительство Нижегородской области подготовило законопроект о введении жилищного сертификата для многодетных семей, заявил глава региона Глеб Никитин в среду в ходе ежегодного отчета о развитии региона.

Многодетным семьям в Нижегородской области с 1 января 2019 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство предоставляются непосредственно в собственность, без необходимости заключать договоры аренды, как это требовалось раньше.

Губернатор отметил, что к нему не раз обращались многодетные семьи с просьбами о введении денежной выплаты при отказе от предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

"Это важное предложение. Люди рассказывают о том, что, получив участок, не могут даже приступить к строительству. Мы подготовили законопроект о введении в нашем регионе жилищного сертификата для многодетных семей. Деньги можно будет вложить в приобретение дома или квартиры, использовать для погашения действующего ипотечного кредита, внесения в качестве первоначального взноса для получения ипотеки", - рассказал Никитин.

Он отметил, что у многодетной семьи появится выбор: получить жилищный сертификат, то есть денежную выплату на улучшение жилищных условий, или получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Право на льготу будет у тех, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

"По нашим расчетам, этой мерой поддержки смогут воспользоваться не менее 17,5 тысяч многодетных семей", - подчеркнул Никитин.