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2019-12-25T20:39+0300
https://ria.ru/20191225/1562852885.html
МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
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РИА Новости

МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

19:47 25.12.2019 (обновлено: 20:39 25.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с невыдачей американских виз представителям Минобороны России для работы в структурах ООН и указала на позицию генсека организации.
В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.

"Примечательно, что все это происходит при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря ООН А. Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН".

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
Она напомнила, что эти документы регламентируют условия службы и права сотрудников ООН, гарантом соблюдения которых выступает сам генсек.
Виза в США
23 декабря, 03:34
В США заявили о трудностях в выдаче виз некоторым студентам из России
"Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию. При помощи этого своеобразного "административного ресурса" американцы прибегают к практике "недобросовестной конкуренции", смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих", — заключила Захарова.
На минувшей неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую США оперативно выдавать визы членам делегаций для участия в мероприятиях всемирной организации.
В ходе нынешней сессии Вашингтон не выдал визы 18 дипломатам из России, в том числе для работы в комитетах ООН по разоружению и правовым вопросам.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
19 декабря, 01:42
Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
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Обсудить 22
Антониу ГутеррешМария ЗахароваМИД РФСовет Безопасности ООНООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Так их Мария. Правдой! Надо приглашать в Россию, для решения всех вопросов. Кто не приедет, тот пусть сам решает вопросы. Маски сброшены.
25 декабря, 20:46
ИБИлионора Беляева
5020005
Вы посмотрите на А. Гутерреша! Это же подсадная утка от США. Потерял доверие Генеральный секретарь ООН. Низложен. Переизбрание. Срочно! Нет, устав в ООН надо реформировать радикально. С переносом ООН в нейтральные территории.
25 декабря, 20:57
ВВВалентин Винш
4810003
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