МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с невыдачей американских виз представителям Минобороны России для работы в структурах ООН и указала на позицию генсека организации.

В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные генсеком ООН в подразделения, занимающиеся военной тематикой, месяцами ждут рассмотрения заявлений на американские визы, порой этот срок превышает год.

"Примечательно, что все это происходит при явном попустительстве со стороны Генерального секретаря ООН А. Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН". Мария Захарова

Она напомнила, что эти документы регламентируют условия службы и права сотрудников ООН, гарантом соблюдения которых выступает сам генсек.

"Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию. При помощи этого своеобразного "административного ресурса" американцы прибегают к практике "недобросовестной конкуренции", смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих", — заключила Захарова.

На минувшей неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую США оперативно выдавать визы членам делегаций для участия в мероприятиях всемирной организации.