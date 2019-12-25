Путин пошутил о встрече с бизнесменами в "царских интерьерах"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание российских бизнесменов, что их нынешняя предновогодняя встреча проходит в "царских интерьерах", что, по мнению главы государства, правильно для создания благоприятной атмосферы.
Встреча прошла в Александровском зале в Кремле.
"Мы с вами традиционно перед Новым годом собираемся. Вот в этот раз в таких красивых интерьерах, я бы сказал, таких царских по-настоящему", - заявил президент в ходе встречи.
Путин отметил, что это правильно, "потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая нацеливала бы нас на хороший совместный результат в нашей работе".