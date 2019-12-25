Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T22:12+0300
https://ria.ru/20191225/1562852819.html
Путин пошутил о встрече с бизнесменами в "царских интерьерах"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156285/63/1562856360_0:293:3070:2020_1036x0_80_0_0_1bd0d010b10a789e88a81c92e612f2b5.jpg
РИА Новости

Путин пошутил о встрече с бизнесменами в "царских интерьерах"

19:46 25.12.2019 (обновлено: 22:12 25.12.2019)
5152
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
Президент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание российских бизнесменов, что их нынешняя предновогодняя встреча проходит в "царских интерьерах", что, по мнению главы государства, правильно для создания благоприятной атмосферы.
Встреча прошла в Александровском зале в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 19:37
Путин считает важным мнение бизнеса о работе органов власти
"Мы с вами традиционно перед Новым годом собираемся. Вот в этот раз в таких красивых интерьерах, я бы сказал, таких царских по-настоящему", - заявил президент в ходе встречи.
Путин отметил, что это правильно, "потому что для вас мы хотели создать хорошую, благоприятную и в то же время такую атмосферу, которая нацеливала бы нас на хороший совместный результат в нашей работе".
22811340
Обсудить 2
Московский КремльВладимир ПутинРоссияОбществоЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин провел встречу с представителями российского бизнеса
Путин предложил бизнесменам поговорить в неформальной обстановке
Здание МИД Польши в Варшаве
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х
Российский флаг у Верховной рады АРК во время референдума о статусе Крыма в Симферополе
В "Слуге народа" назвали первопричину присоединения Крыма к России
Президент РФ Владимир Путин
Путин считает важным мнение бизнеса о работе органов власти
Храм Иоанна Предтечи в Ярославле
В Ярославле отреставрируют единственный в России 15-главый храм
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
LIVE: Встреча Владимира Путина с представителями российского бизнеса
Встреча Путина с российскими бизнесменами. Прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин оценил просьбу Кудрина увеличить расходы на человеческий капитал
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
Шойгу назвал сроки создания системы военных госпиталей
Волк в Московском зоопарке
В Бельгии волк растерзал кенгуру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев
Путин раскритиковал доклад Гордеева
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе
Путин назвал сроки реализации "регуляторной гильотины"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
Лента новостейМолния