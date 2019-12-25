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Нижегородская область
2019-12-25T19:38+0300
https://ria.ru/20191225/1562852583.html
В Нижегородской области "поезда здоровья" будут работать круглый год
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РИА Новости

В Нижегородской области "поезда здоровья" будут работать круглый год

19:38 25.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. "Поезда здоровья", укомплектованные врачами различной специализации, будут отправляться в различные районы Нижегородской области круглогодично, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор рассказал о развитии сферы здравоохранения региона в ходе ежегодного отчета.
"В 2019 году в Нижегородскую область поставлено 23 мобильных медицинских комплекса. В том числе 11 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, распределенных в районные больницы, и 12 специализированных комплексов. Кроме того, в эксплуатацию введены 7 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году планируется строительство еще двух. Таким образом, в следующем году мы закроем потребность в фельдшерско-акушерских пунктах на 100%", - сказал Никитин.
Он рассказал, что в 2019 году продолжалась реализация популярного у населения проекта "Поезда здоровья" - мобильных диагностических лабораторий, в работе которых задействованы врачебные бригады и лечебно-диагностические модули различных медицинских организаций области.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"За этот год два "поезда здоровья" посетили все муниципальные районы и городские округа Нижегородской области. Мобильные бригады побывали в 149 населенных пунктах, совершили 28 выездов в Нижнем Новгороде. Было охвачено более 24 тысяч человек, проведено почти 50 тысяч консультаций специалистов", - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что два медицинских автопоезда впервые выявили по области 3309 заболеваний, по итогам обследований на госпитализацию направлено 1098 жителей Нижегородской области.
"Этот проект с первых дней доказал свою эффективность, поэтому мы приняли решение, что теперь автопоездов вместо двух станет четыре, и работать они будут круглогодично", - заявил Никитин.
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