Путин считает важным мнение бизнеса о работе органов власти

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса отметил, что важно услышать их мнение о работе органов власти и о возможностях увеличения инвестиций.
"Нам всегда важно услышать ваше мнение о том, как мы вместе и как представители органов власти всех уровне отработали прошедший год, что на ваш взгляд оценивается положительно для того, чтобы увеличить объем инвестиций. Нам нужно довести их в ближайшие годы до 25%, а потом и до 27%", - сказал Путин, добавив, что 25% - это достижимый результат.
При этом Путин также отметил, что есть и нерешенные вопросы, в том числе в части реализации национальных проектов.