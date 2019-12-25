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Путин считает важным мнение бизнеса о работе органов власти
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РИА Новости

Путин считает важным мнение бизнеса о работе органов власти

19:37 25.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса отметил, что важно услышать их мнение о работе органов власти и о возможностях увеличения инвестиций.
"Нам всегда важно услышать ваше мнение о том, как мы вместе и как представители органов власти всех уровне отработали прошедший год, что на ваш взгляд оценивается положительно для того, чтобы увеличить объем инвестиций. Нам нужно довести их в ближайшие годы до 25%, а потом и до 27%", - сказал Путин, добавив, что 25% - это достижимый результат.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 19:12
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При этом Путин также отметил, что есть и нерешенные вопросы, в том числе в части реализации национальных проектов.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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