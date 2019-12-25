Путин считает важным мнение бизнеса о работе органов власти

"Нам всегда важно услышать ваше мнение о том, как мы вместе и как представители органов власти всех уровне отработали прошедший год, что на ваш взгляд оценивается положительно для того, чтобы увеличить объем инвестиций. Нам нужно довести их в ближайшие годы до 25%, а потом и до 27%", - сказал Путин, добавив, что 25% - это достижимый результат.