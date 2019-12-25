Сбербанк передал "золотую акцию" обратно "Яндексу"

"Золотая акция" была передана 23 декабря", — сказал представитель банка.
Правление Сбербанка в середине ноября одобрило сделку по продаже "золотой акции" "Яндекса" обратно этой компании за один евро. Банк приобрел ее в 2009 году по той же цене.
Акционеры "Яндекса" 20 декабря одобрили изменение структуры корпоративного управления, предполагающее создание Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), который будет держателем "золотой акции" и будет принимать участие в ряде ключевых решений.
Это фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.