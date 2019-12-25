Сбербанк передал "золотую акцию" обратно "Яндексу"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сбербанк 23 декабря вернул "золотую акцию" обратно "Яндексу" , сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.

"Золотая акция" была передана 23 декабря", — сказал представитель банка.

Правление Сбербанка в середине ноября одобрило сделку по продаже "золотой акции" "Яндекса" обратно этой компании за один евро. Банк приобрел ее в 2009 году по той же цене.

Акционеры "Яндекса" 20 декабря одобрили изменение структуры корпоративного управления, предполагающее создание Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), который будет держателем "золотой акции" и будет принимать участие в ряде ключевых решений.