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Путин назвал сроки реализации "регуляторной гильотины"
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РИА Новости

Путин назвал сроки реализации "регуляторной гильотины"

19:31 25.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что надеется на решение к концу года всех вопросов, связанных с реализацией "регуляторной гильотины".
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 19:12
Путин назвал ситуацию в экономике удовлетворительной
"Активно действуем в направлении реализации по так называемой "регуляторной гильотине". Надеюсь, подойдем к концу года к тому, чтобы эти вопросы решить", - сказал Путин на встрече с представителями крупного бизнеса в Кремле.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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