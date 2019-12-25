Путин не согласился, что нацпроекты не дали ресурсов социальной сфере

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин не согласился, что национальные проекты не принесли необходимых ресурсов социальной сфере, напротив, именно они позволили направить на эти цели дополнительные средства.

Глава государства в среду провёл заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, на котором в числе других выступил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин . Президент, заслушав его доклад, согласился с тезисом о важности и необходимости уделять особое внимание таким направлениям социальной сферы, как образование, здравоохранение и наука.

"За этим будущее. Инновации невозможны в стране, где плохо со здравоохранением либо образование не развивается должным образом. Какие там инновации? Безусловно, это одно из ключевых направлений", - подчеркнул Путин.

"То, что нацпроекты не дали необходимых ресурсов в эти сферы, - с этим мне достаточно сложно согласиться, потому что, думаю, если бы не нацпроекты, то не было бы вот этого уровня, который сегодня имеется, мы просто бы не смогли его обеспечить. Потому что именно нацпроекты позволили нам дополнительные ресурсы направить в эту сферу", - продолжил президент.

Он признал, что в других экономиках, которые прошли определённые этапы развития, на эти социальные направления выделяется больше ресурсов.

"Это правда. Но вопрос: корректно ли сравнивать нашу экономику развивающегося рынка и такие экономики, где рынок считается развитым? Это немножко все-таки разные структуры экономик. Тем не менее, вы правы в том, что нужно ориентироваться на лучшие образцы", - добавил Путин.

При этом он обратил внимание на важность "сравнения, сопоставления либо сопряжения целей и самих нацпроектов как инструмента достижения этих целей".

"Это, безусловно, требует особого внимания и над этим мы, безусловно, должны все вместе подумать", - подчеркнул глава государства.