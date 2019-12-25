Роскомнадзор попросил суд о блокировке двух почтовых сервисов

"Организаторы распространения информации SCRYPTmail LLC (сервис – scryptmail.com) и Heinlein Support GmbH (сервис – mailbox.org) в настоящее время в реестр ОРИ не включены. В Таганский районный суд г. Москвы поданы исковые заявления об ограничении доступа к данным ресурсам на территории России в связи с неисполнением организаторами распространения информации в сети интернет установленных законом обязанностей", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.