Роскомнадзор попросил суд о блокировке двух почтовых сервисов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роскомнадзор направил в Таганский районный суд Москвы иски об ограничении доступа на территории России к двум почтовым сервисам - scryptmail.com и mailbox.org - в связи с непредоставлением ими данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Организаторы распространения информации SCRYPTmail LLC (сервис – scryptmail.com) и Heinlein Support GmbH (сервис – mailbox.org) в настоящее время в реестр ОРИ не включены. В Таганский районный суд г. Москвы поданы исковые заявления об ограничении доступа к данным ресурсам на территории России в связи с неисполнением организаторами распространения информации в сети интернет установленных законом обязанностей", — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.
Там отметили, что на сегодняшний день информация о назначении даты рассмотрения заявлений в Роскомнадзор не поступала.
Согласно законодательству РФ, организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей в течение шести месяцев, а также предоставлять указанную информацию по запросу спецслужб в установленных законами случаях.