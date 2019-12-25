Правила перевозки икры в самолетах могут измениться в 2020 году

В сентябре глава ведомства на госкомиссии по борьбе с контрафактной продукцией выступил с предложением ограничить 10 килограммами объем красной икры, который граждане могут провозить в самолете без сопроводительных документов.

"Работает рабочая группа из представителей Россельхознадзора и Росрыболовства. Обсуждаются, в том числе, и объемы - они могут быть скорректированы, может быть, даже в меньшую сторону. Здесь самый важный вопрос - это получение этого ветсертификата, подтверждающего непосредственно, в том числе, и законность вылова. Я думаю, что в 2020 году мы такое решение уже готовы будем принять", - сказал Шестаков в среду.