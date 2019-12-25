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Нижегородская область
2019-12-25T19:16+0300
https://ria.ru/20191225/1562851813.html
В Нижегородской области проблему обманутых дольщиков решат к 2023 году
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РИА Новости

В Нижегородской области проблему обманутых дольщиков решат к 2023 году

19:16 25.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Проблема обманутых дольщиков в Нижегородской области будет решена к 2023 году, заявил глава региона Глеб Никитин в среду в ходе ежегодного отчета о развитии региона.
В 2019 году из бюджета Нижегородской области на помощь дольщикам было выделено более 1,6 миллиарда рублей, при этом 1,08 миллиарда рублей из этой суммы - имущественный взнос региона в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.
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"В федеральном бюджете для имущественного взноса Российской Федерации в Фонд в текущем году было предусмотрено около 7 миллиардов рублей. Часть этих средств направлена и на достройку нижегородских проблемных домов. Это прорывное достижение уходящего года. Уверен, что к 2023 году мы закроем проблему дольщиков на 100%. Это важно для людей: многие вложили последние накопления, средств материнского капитала, продали свое жилье", - сказал Никитин.
Губернатор напомнил, что ещё в прошлом году была открыта приемная для обманутых дольщиков и учрежден региональный строительный оператор, который занимается проблемными объектами. Именно "Дирекция по строительству", в частности, начала достройку жилого комплекса "Университетский".
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По словам главы региона, решение проблемы дольщиков в этом году сдвинулось с мертвой точки. Так, в октябре дольщики четырех домов ЖК "Новинки Smart City" получили долгожданные ключи от своих квартир.
"Правительство РФ положительно оценило механизмы достройки проблемных объектов, которые разработаны в Нижегородской области, и сегодня рассматривается возможность тиражирования этого опыта в других регионах. Теперь нам важно в кратчайшие сроки завершить реализацию начатых проектов. Например, в ЖК "Новинки Smart City" необходимо завершить проект в 2021 году", - подвел итог Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьРоссияОбщество
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