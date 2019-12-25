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Спасатели объявили, что активного горения лесного пожара в Сочи нет
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РИА Новости

Спасатели объявили, что активного горения лесного пожара в Сочи нет

19:16 25.12.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Спасатели не наблюдают активного горения лесной подстилки в Лазаревском районе Сочи после тушения с вертолета, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Вечером во вторник в Лазаревском районе в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза загорелась лесная подстилка. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Для тушения был привлечен вертолет Ми-8, 217 человек и 44 единиц техники.
"По состоянию на 18.00 в Лазаревском районе активного горения не наблюдается. Было произведено 37 сбросов воды вертолётом Ми-8 общим объемом 185 тонн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ночное время пожарные расчёты будут вести окарауливание в населённых пунктах. Утром в четверг для мониторинга и контроля за изменением оперативной обстановки планируется применить беспилотный летательный аппарат.
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МЧС РФСочиКраснодарский крайПроисшествия
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