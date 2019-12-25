Спасатели объявили, что активного горения лесного пожара в Сочи нет

Вечером во вторник в Лазаревском районе в труднодоступном районе поселка Верхняя Хобза загорелась лесная подстилка. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Для тушения был привлечен вертолет Ми-8, 217 человек и 44 единиц техники.

"По состоянию на 18.00 в Лазаревском районе активного горения не наблюдается. Было произведено 37 сбросов воды вертолётом Ми-8 общим объемом 185 тонн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночное время пожарные расчёты будут вести окарауливание в населённых пунктах. Утром в четверг для мониторинга и контроля за изменением оперативной обстановки планируется применить беспилотный летательный аппарат.