Путин назвал ситуацию в экономике удовлетворительной

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция и безработица, устойчив курс национальной валюты.
"В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты", - заявил президент в ходе встречи с представителями российских деловых кругов и объединений.
Путин также отметил, что это хорошие предпосылки для достижения больших результатов.
"У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать, стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий наращивания наших усилий по темпам роста, работаем над деловым климатом", - заключил Путин.