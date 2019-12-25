Путин назвал ситуацию в экономике удовлетворительной

"В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты", - заявил президент в ходе встречи с представителями российских деловых кругов и объединений.

"У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать, стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий наращивания наших усилий по темпам роста, работаем над деловым климатом", - заключил Путин.