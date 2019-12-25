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2019-12-25T19:31+0300
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Путин назвал ситуацию в экономике удовлетворительной
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РИА Новости

Путин назвал ситуацию в экономике удовлетворительной

19:12 25.12.2019 (обновлено: 19:31 25.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция и безработица, устойчив курс национальной валюты.
"В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находятся инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты", - заявил президент в ходе встречи с представителями российских деловых кругов и объединений.
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Путин также отметил, что это хорошие предпосылки для достижения больших результатов.
"У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать, стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий наращивания наших усилий по темпам роста, работаем над деловым климатом", - заключил Путин.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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