В России установили рекорд вылова рыбы одним судном в течение года

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Траулер "Петр I" установил в России новый рекорд по вылову рыбы одним судном в течение одного года, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"В плане добычи есть и рекорд в этом году. Он зарегистрирован как рекорд вылова одним судном за один календарный год. Рекорд побит, "Петр I" еще продолжает работать, но уже выловил более 85 тысяч тонн. Я думаю, конечно, по итогам года мы представим экипаж к наградам, будем смотреть, к каким. Кого-то - к ведомственным, кого-то - наверное, будем планировать и к государственным наградам представлять", — сказал Шестаков в среду.
Согласно сайту дальневосточной "Сигма Марин Технолоджи", МРКТ "Петр I" входит в состав флота этой компании и ведет промысел в районе Южных Курил и в исключительной экономической зоне РФ в Тихом океане.
По данным Росрыболовства, в текущем году судно выловило 85,7 тысячи тонн водных биоресурсов, включая 35,3 тысячи тонн сардины иваси, 26,1 тысячи тонн минтая и 17,7 тысячи тонн скумбрии.
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