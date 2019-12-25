В России установили рекорд вылова рыбы одним судном в течение года

"В плане добычи есть и рекорд в этом году. Он зарегистрирован как рекорд вылова одним судном за один календарный год. Рекорд побит, "Петр I" еще продолжает работать, но уже выловил более 85 тысяч тонн. Я думаю, конечно, по итогам года мы представим экипаж к наградам, будем смотреть, к каким. Кого-то - к ведомственным, кого-то - наверное, будем планировать и к государственным наградам представлять", — сказал Шестаков в среду.