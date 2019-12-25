Повар из Турции хочет испечь для Путина торт в виде ракеты "Сармат"

АНКАРА, 25 дек - РИА Новости, Алена Палажченко. Повар из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, рассказал РИА Новости, что хочет испечь для президента РФ Владимира Путина торт в виде новейшего российского ракетного комплекса "Сармат" и вручить ему свой подарок при личной встрече.
В июле Аджар рассказал РИА Новости, что отправил испеченный им традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента РФ в связи с началом поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера. В 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек, длина которого составила 2023 метра.
"Полгода назад я отправлял по почте Владимиру Путину наш традиционный пирог бёрек, и по реакции из России понял, что эта идея имела успех. И хотя я не знаю, попробовал ли мой подарок российский президент, но лучше было бы угостить с пылу с жару, а это нельзя сделать посредством почты. Поэтому я бы хотел приехать в Москву и прийти к Путину на прием не только с горячими пирожками, но и с тортом метровой длины в виде ракеты "Сармат", - сказал Аджар.
Он добавил, что отправил письмо пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову и просьбой о содействии в организации такой встречи. "Господин Песков, который, как я знаю, в совершенстве владеет турецким языком, выражал заинтересованность в моей прошлой посылке, и я очень надеюсь, что мне снова удастся показать свое мастерство", - добавит турецкий повар.
По его словам, он хотел бы познакомить россиян с турецкими бёреками, проведя мастер-класс в Москве, а в настоящее время работает над созданием нового рецепта, который планирует назвать "Путинские бёреки".
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность её стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.