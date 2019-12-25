Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T21:27+0300
https://ria.ru/20191225/1562851382.html
Повар из Турции хочет испечь для Путина торт в виде ракеты "Сармат"
https://cdn24.img.ria.ru/images/151555/07/1515550767_97:0:1203:622_1036x0_80_0_0_ed73c751a6ce094d40279fa912aca109.jpg
РИА Новости

Повар из Турции хочет испечь для Путина торт в виде ракеты "Сармат"

19:05 25.12.2019 (обновлено: 21:27 25.12.2019)
2136
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат"
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат
АНКАРА, 25 дек - РИА Новости, Алена Палажченко. Повар из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, рассказал РИА Новости, что хочет испечь для президента РФ Владимира Путина торт в виде новейшего российского ракетного комплекса "Сармат" и вручить ему свой подарок при личной встрече.
В июле Аджар рассказал РИА Новости, что отправил испеченный им традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента РФ в связи с началом поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера. В 2012 году Аджар попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой бёрек, длина которого составила 2023 метра.
Турецкий повар отправил Путину пирог в благодарность за поставки С-400
14 июля, 19:37
Турецкий повар отправил Путину пирог в благодарность за поставки С-400Турецкий шеф-повар Хасан Аджар приготовил для президента России Владимира Путина традиционную выпечку берек в благодарность за поставки российских ЗРК С-400 в Турцию.
"Полгода назад я отправлял по почте Владимиру Путину наш традиционный пирог бёрек, и по реакции из России понял, что эта идея имела успех. И хотя я не знаю, попробовал ли мой подарок российский президент, но лучше было бы угостить с пылу с жару, а это нельзя сделать посредством почты. Поэтому я бы хотел приехать в Москву и прийти к Путину на прием не только с горячими пирожками, но и с тортом метровой длины в виде ракеты "Сармат", - сказал Аджар.
Он добавил, что отправил письмо пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову и просьбой о содействии в организации такой встречи. "Господин Песков, который, как я знаю, в совершенстве владеет турецким языком, выражал заинтересованность в моей прошлой посылке, и я очень надеюсь, что мне снова удастся показать свое мастерство", - добавит турецкий повар.
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
8 сентября, 14:10
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
По его словам, он хотел бы познакомить россиян с турецкими бёреками, проведя мастер-класс в Москве, а в настоящее время работает над созданием нового рецепта, который планирует назвать "Путинские бёреки".
На форуме "Армия-2019" впервые раскрыли основные тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Дальность её стрельбы составляет 18 тысяч километров, стартовая масса - 208,1 тонны, масса полезной нагрузки - более 10 тонн, масса топлива - 178 тонн, длина ракеты - 35,5 метра, диаметр - 3 метра, тип боевой части - разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле. 28 июня 2016
31 декабря 2018, 08:00Специальный репортаж
Секретная кухня Кремля: кто и как кормил царей, генсеков и президентов
2260019
Обсудить 0
Сармат (ракета)Владимир ПутинТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Молоток судьи
Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
План приватизации на 2020-2022 годы включает 293 предприятия
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД обвинил генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США
Корабли Северного флота РФ
Контрактник Северного флота погиб на учениях в Мурманской области
Волк в Московском зоопарке
В Бельгии волк растерзал кенгуру
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Путин поручил возродить производство документальных фильмов
Мать с новорожденным ребенком
Ученые выяснили, когда начинается старение человека
Храм Иоанна Предтечи в Ярославле
В Ярославле отреставрируют единственный в России 15-главый храм
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Банкоматы в супермаркете
Путин назвал повышение реальных доходов россиян задачей номер один
Линии электропередачи во Львовской области
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Махмут Гареев
Умер бывший замглавы советского Генштаба Махмут Гареев
Сотрудник полиции
В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник
Американские военные во время учений
Немецкое СМИ уличило НАТО в "репетиции" наступления на Россию
Автор песен Allee Willis
Умерла автор главной песни из сериала "Друзья"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
Лента новостейМолния