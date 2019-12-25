Повар из Турции хочет испечь для Путина торт в виде ракеты "Сармат"

"Полгода назад я отправлял по почте Владимиру Путину наш традиционный пирог бёрек, и по реакции из России понял, что эта идея имела успех. И хотя я не знаю, попробовал ли мой подарок российский президент, но лучше было бы угостить с пылу с жару, а это нельзя сделать посредством почты. Поэтому я бы хотел приехать в Москву и прийти к Путину на прием не только с горячими пирожками, но и с тортом метровой длины в виде ракеты "Сармат", - сказал Аджар.