Путин призвал продумать обеспечение допфинансирования нацпроектов

"Вопрос, как обеспечить дополнительное финансирование - это, конечно, отдельная тема. Ваша позиция мне тоже известна: нужно ослабить кредитно-денежную политику немножко - вы считаете возможным это сделать, изменить черту отсечки при определении объема денег, которые мы могли бы направлять в реальную экономику от нефтегазовых доходов", - отметил Путин, обращаясь к руководителю Счетной палаты.

"Здесь у вас гносеологические противоречия с Минфином, с Минэкономики, да я думаю, что и с Центральным банком. Поэтому здесь нужно просто внимательно, не нанося ущерба макроэкономическим показателям, подумать и - если все мы придём к обоснованным решениям - возможно, предпринять какие-то шаги", - продолжил президент.