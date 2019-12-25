Путин призвал продумать обеспечение допфинансирования нацпроектов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо внимательно продумать целесообразность изменения порогового значения при определении объема нефтегазовых доходов, направляемых в экономику, без ущерба макроэкономическим показателям.
Путин в среду провёл заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, участники которого заслушали в том числе доклад председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. В своём выступлении он затронул тему финансирования и софинансирования нацпроектов.
"Вопрос, как обеспечить дополнительное финансирование - это, конечно, отдельная тема. Ваша позиция мне тоже известна: нужно ослабить кредитно-денежную политику немножко - вы считаете возможным это сделать, изменить черту отсечки при определении объема денег, которые мы могли бы направлять в реальную экономику от нефтегазовых доходов", - отметил Путин, обращаясь к руководителю Счетной палаты.
"Здесь у вас гносеологические противоречия с Минфином, с Минэкономики, да я думаю, что и с Центральным банком. Поэтому здесь нужно просто внимательно, не нанося ущерба макроэкономическим показателям, подумать и - если все мы придём к обоснованным решениям - возможно, предпринять какие-то шаги", - продолжил президент.
Кудрин уточнил, что это только одна из мер. "Одна из мер, да-да. Но эта самая главная, все остальное - это приложение, я это хорошо понимаю", - сказал Путин со смехом.