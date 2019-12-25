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"Женаты 37 лет": пользователи Сети рассказали о своих худших свиданиях
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РИА Новости

"Женаты 37 лет": пользователи Сети рассказали о своих худших свиданиях

19:01 25.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБутылка вина в ресторане
Бутылка вина в ресторане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Бутылка вина в ресторане. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пользователи платформы Reddit рассказали о самых неудачных свиданиях в своей жизни. Соответствующая тема на портале собрала около двух тысяч комментариев.
Молодой человек под ником confettiicecream рассказал, как познакомился с девушкой в приложении, пообщался с ней и договорился о встрече. Однако на свидание она пришла не одна, а со своим возлюбленным. Другие пользователи пошутили, что девушка не знала о цели подобных приложений.
Tinydancerxo пришлось побыть "жилеткой" для недавно брошенного партнершей молодого человека. Тот назначил свидание в любимом ресторане своей бывшей и весь вечер обсуждал закончившиеся отношения.
Meghanarsenic рассказала о приставаниях молодого человека на первом свидании. По ее словам все было замечательно, пока они не сели в такси. Парень стал ее домогаться, за что водитель выкинул его из машины и бесплатно довез девушку до дома.
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Пользователь под ником LN3132 рассказала, как друзья ее партнера притащили к нему в дом украденную козу. Они хотели принести животное в жертву, чтобы наладить контакт с духами.
Спутница pm_me_your_taintt заказала за вечер три бутылки вина и устроила скандал, когда официант отказался принести еще одну. Пару выгнали из ресторана, и молодой человек отправил девушку домой на такси. На следующее утро выяснилось, что она вообще не запомнила вчерашний вечер. Девушка написала сообщение, в котором извинилась, что не пришла на свидание, и предложила встретиться еще раз.
Lark1987 рассказала, как ее спутник обиделся из-за того, что она разделила счет. Он почувствовал себя оскорбленным, будто бы его не считают мужчиной.
Пользователь 4ninawells вспомнила о неудачном первом свидании, на котором все пошло не так. Они с молодым человеком час прождали еду в ресторане, из-за чего им пришлось поддерживать "неловкую беседу". Потом они пошли в кино, но сеанс оборвался на середине. Затем у пары сломался автомобиль и им пришлось идти пешком по заснеженной дороге больше шести километров. Но конец у этой истории оказался счастливый.
"Мы женаты уже 37 лет", — заключила 4ninawells.
Свадьба
1 ноября, 19:07
Девушку уличили в измене из-за фотографий на свадьбе
33473219
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