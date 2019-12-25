Нижегородский губернатор завел аккаунт в Instagram

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что решил завести аккаунт в Instagram.
"Когда я приехал в Нижегородскую область, закрыл все свои социальные сети. Я неоднократно давал комментарии о том, что считаю в ситуации той открытости в работе в соцсетях с обращениями граждан, которую мы делаем, собственные аккаунты излишними", - рассказал Никитин журналистам после ежегодного отчета о развитии региона.
Однако, по словам губернатора, в последнее время знакомые все чаще рассказывали ему о том, что подписались на его аккаунты и следят за событиями, которые происходят у него в жизни. "А аккаунта у меня нет, он фейковый. Поэтому я принял решение завести свой аккаунт в Instagram", - сказал Никитин.
Примерно через час после общения с прессой в Instagram появился первый пост губернатора Нижегородской области.
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"Все представители власти должны как можно больше общаться с людьми, учитывать их мнения и вникать в проблемы. Решил и для себя создать дополнительную возможность, лично вернувшись в социальные сети", - написал Никитин.
По его словам, он никогда полностью и не покидал соцсети, ежедневно читал там десятки проблемных сообщений и при необходимости направлял ссылки министрам регионального правительства и главам муниципалитетов.
"Заводить ли снова личный аккаунт, думал долго… В этом аккаунте буду делиться рабочими моментами и тем, что иногда остается за кадром, рассказывать о своем видении развития региона, советоваться с вами. Мне очень важна возможность неформально высказаться, выразить субъективное мнение, отреагировать на проблемную ситуацию или просто рассказать об интересной книге", - написал Никитин.
При общении с журналистами он пообещал, что аккаунт будет открытым, чтобы все желающие могли оставлять свои комментарии.
"На мой взгляд, это серьезный выбор, потому что делать это надо самостоятельно, уделять этому время, стараться ничто не оставить без внимания. Я постараюсь… Хочется дать себе возможность неформально что-то прокомментировать - именно неформально, а не в режиме ответа на запрос или пресс-релиза. И не только те события, которые происходят в нашей жизни, но и вообще в стране и в мире", - сказал Никитин журналистам.