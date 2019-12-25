Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-25T19:03+0300
https://ria.ru/20191225/1562851144.html
Нижегородский губернатор завел аккаунт в Instagram
https://cdn23.img.ria.ru/images/156041/59/1560415987_0:373:2968:2043_1036x0_80_0_0_d9369c1dc80faa730884278685757913.jpg
РИА Новости

Нижегородский губернатор завел аккаунт в Instagram

19:03 25.12.2019
73
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что решил завести аккаунт в Instagram.
"Когда я приехал в Нижегородскую область, закрыл все свои социальные сети. Я неоднократно давал комментарии о том, что считаю в ситуации той открытости в работе в соцсетях с обращениями граждан, которую мы делаем, собственные аккаунты излишними", - рассказал Никитин журналистам после ежегодного отчета о развитии региона.
Однако, по словам губернатора, в последнее время знакомые все чаще рассказывали ему о том, что подписались на его аккаунты и следят за событиями, которые происходят у него в жизни. "А аккаунта у меня нет, он фейковый. Поэтому я принял решение завести свой аккаунт в Instagram", - сказал Никитин.
Примерно через час после общения с прессой в Instagram появился первый пост губернатора Нижегородской области.
Пресс-конференция по авторскому проекту А. Кончаловского в Театре им. Моссовета
25 октября, 22:30
Александр Домогаров рассказал, почему не любит Instagram
"Все представители власти должны как можно больше общаться с людьми, учитывать их мнения и вникать в проблемы. Решил и для себя создать дополнительную возможность, лично вернувшись в социальные сети", - написал Никитин.
По его словам, он никогда полностью и не покидал соцсети, ежедневно читал там десятки проблемных сообщений и при необходимости направлял ссылки министрам регионального правительства и главам муниципалитетов.
"Заводить ли снова личный аккаунт, думал долго… В этом аккаунте буду делиться рабочими моментами и тем, что иногда остается за кадром, рассказывать о своем видении развития региона, советоваться с вами. Мне очень важна возможность неформально высказаться, выразить субъективное мнение, отреагировать на проблемную ситуацию или просто рассказать об интересной книге", - написал Никитин.
При общении с журналистами он пообещал, что аккаунт будет открытым, чтобы все желающие могли оставлять свои комментарии.
"На мой взгляд, это серьезный выбор, потому что делать это надо самостоятельно, уделять этому время, стараться ничто не оставить без внимания. Я постараюсь… Хочется дать себе возможность неформально что-то прокомментировать - именно неформально, а не в режиме ответа на запрос или пресс-релиза. И не только те события, которые происходят в нашей жизни, но и вообще в стране и в мире", - сказал Никитин журналистам.
Президент Татарстана Рустам Минниханов
17 декабря, 17:21Новый год—2020
Минниханов запустил в Instagram голосование за выходной 31 декабря
100002
Обсудить 1
Глеб НикитинInstagramНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков на автомобилях Aurus Senat на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Парад Победы возглавил рейтинг телепередач в 2019 году
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин призвал продумать обеспечение допфинансирования нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ситуацию в экономике удовлетворительной
Президент РФ Владимир Путин
Путин не согласился, что нацпроекты не дали ресурсов социальной сфере
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат
Повар из Турции хочет испечь для Путина торт в виде ракеты "Сармат"
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Спасатели объявили, что активного горения лесного пожара в Сочи нет
Кадр из фильма Рождество на двоих
Знаменитости поздравили своих подписчиков с Рождеством
Добыча нефти
Нефтяники не просили компенсаций из-за нового сокращения добычи ОПЕК+
Телевидение
"Россия 1" возглавила рейтинг по среднесуточной доле аудитории
Павильон по продаже сигарет
Роспотребнадзор разрешил изымать в регионах никотиносодержащие смеси
Автомобильное движение в Москве
Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор попросил суд о блокировке двух почтовых сервисов
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе
Путин назвал сроки реализации "регуляторной гильотины"
Бутылка вина в ресторане
"Женаты 37 лет": пользователи Сети рассказали о своих худших свиданиях
Массовый лов красной рыбы
В России установили рекорд вылова рыбы одним судном в течение года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Экс-главу "Приморкрайстроя" осудили на девять лет за взятку
03:19Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
03:09Исследование: четверть российских компаний хотят расширять штат
03:07Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
02:49Британская звезда посоветовала туристам проверить паспорта
02:09Гарик Харламов рассказал, над чем никогда не будет шутить
02:06Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме Насти Ивлеевой
02:00Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
01:44В Атенском ущелье в Грузии ликвидировали почти все лесные пожары
01:36У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
01:35Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
01:31Новак объяснил, почему государство оказывает поддержку "Ямалу СПГ"
01:31Бывший супруг норвежской принцессы, писатель Ари Бен покончил с собой
01:24В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий отменили ранние браки
01:19РФ и Киев на выходных должны финализировать документы по транзиту газа
01:15Новак рассказал, как новые проекты увеличат производство СПГ
01:11На севере Буркина-Фасо десять солдат погибли во время новой атаки
01:10Рогозин объяснил решение возобновить переговоры с США по Gateway
01:08ВЦИОМ выяснил, кого россияне считают политиком года
01:01ВЦИОМ выяснил, где россияне планируют встретить Новый год
Лента новостейМолния