Нижегородский губернатор завел аккаунт в Instagram

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что решил завести аккаунт в Instagram

"Когда я приехал в Нижегородскую область , закрыл все свои социальные сети. Я неоднократно давал комментарии о том, что считаю в ситуации той открытости в работе в соцсетях с обращениями граждан, которую мы делаем, собственные аккаунты излишними", - рассказал Никитин журналистам после ежегодного отчета о развитии региона.

Однако, по словам губернатора, в последнее время знакомые все чаще рассказывали ему о том, что подписались на его аккаунты и следят за событиями, которые происходят у него в жизни. "А аккаунта у меня нет, он фейковый. Поэтому я принял решение завести свой аккаунт в Instagram", - сказал Никитин.

Примерно через час после общения с прессой в Instagram появился первый пост губернатора Нижегородской области.

"Все представители власти должны как можно больше общаться с людьми, учитывать их мнения и вникать в проблемы. Решил и для себя создать дополнительную возможность, лично вернувшись в социальные сети", - написал Никитин.

По его словам, он никогда полностью и не покидал соцсети, ежедневно читал там десятки проблемных сообщений и при необходимости направлял ссылки министрам регионального правительства и главам муниципалитетов.

"Заводить ли снова личный аккаунт, думал долго… В этом аккаунте буду делиться рабочими моментами и тем, что иногда остается за кадром, рассказывать о своем видении развития региона, советоваться с вами. Мне очень важна возможность неформально высказаться, выразить субъективное мнение, отреагировать на проблемную ситуацию или просто рассказать об интересной книге", - написал Никитин.

При общении с журналистами он пообещал, что аккаунт будет открытым, чтобы все желающие могли оставлять свои комментарии.