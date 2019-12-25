Трех бизнесменов из КБР обвинили в хищении более миллиарда рублей

"Как полагает следствие, в 2013 году коммерсанты Темур Абазов, Андзор Унежев и Валерий Лигидов получили кредиты в ГК "Внешэкономбанк" на сумму более 3,5 миллиарда рублей. Деньги были выделены на строительство птицеводческого комплекса в Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.