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Трех бизнесменов из КБР обвинили в хищении более миллиарда рублей
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РИА Новости

Трех бизнесменов из КБР обвинили в хищении более миллиарда рублей

18:42 25.12.2019 (обновлено: 18:43 25.12.2019)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 25 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении трех предпринимателей из Кабардино-Балкарии, которых обвиняют в хищении более 1 миллиарда рублей, выделенных на строительство птицеводческого комплекса, сообщает ведомство.
"Как полагает следствие, в 2013 году коммерсанты Темур Абазов, Андзор Унежев и Валерий Лигидов получили кредиты в ГК "Внешэкономбанк" на сумму более 3,5 миллиарда рублей. Деньги были выделены на строительство птицеводческого комплекса в Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, как считает следствие, из этой суммы более 1 миллиарда рублей в 2014-2015 годах бизнесмены перевели в подконтрольные компании.
"В результате этого птицеводческий комплекс построен не был, банку кредит не возвращен", - уточняет генпрокуратура.
Предпринимателям предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении неустановленных соучастников обвиняемых продолжается", - подчеркивает ведомство.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)РоссияПроисшествия
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