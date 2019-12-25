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Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов
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РИА Новости

Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов

18:27 25.12.2019
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© REUTERS / Yuriko Nakao/File PhotoАмериканские доллары
Американские доллары
© REUTERS / Yuriko Nakao/File Photo
Американские доллары. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
По его словам, в отдел полиции обратился 80-летний житель столицы. Он рассказал, что нашел фирму, готовую дать в заем валюту под его коллекцию драгоценных камней. Мужчина направил представителю компании фотографии самоцветов и сертификатов на них. После этого он со своим знакомым приехал в офис на улице Маршала Мерецкова. Там они обсудили процесс займа, осмотрели камни, переупаковали их, а также осмотрели деньги. После подписания договора клиенту сообщили, что сумку с деньгами им поднесут к выходу. Дома при осмотре банкнот у заявителя возникли сомнения в их подлинности. В банке ему подтвердили, что деньги ненастоящие.
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"Оперуполномоченные уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино Москвы задержали в городе Жуковский подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Московской области", - сказал Васенин.
По словам Васенина, злоумышленники заранее продумали схему преступления и распределили роли, арендовали офисное помещение, чтобы создать видимость работы финансовой организации. В обмен на самоцветы отдали пенсионеру сумку с "билетами банка приколов".
"По данному факту следствием ОМВД по району Щукино возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния", - сказал Васенин.
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