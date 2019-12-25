Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов

По его словам, в отдел полиции обратился 80-летний житель столицы. Он рассказал, что нашел фирму, готовую дать в заем валюту под его коллекцию драгоценных камней. Мужчина направил представителю компании фотографии самоцветов и сертификатов на них. После этого он со своим знакомым приехал в офис на улице Маршала Мерецкова. Там они обсудили процесс займа, осмотрели камни, переупаковали их, а также осмотрели деньги. После подписания договора клиенту сообщили, что сумку с деньгами им поднесут к выходу. Дома при осмотре банкнот у заявителя возникли сомнения в их подлинности. В банке ему подтвердили, что деньги ненастоящие.