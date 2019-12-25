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Новикомбанк открыл первый офис в Уфе
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РИА Новости

Новикомбанк открыл первый офис в Уфе

18:27 25.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в фотобанкВид на набережную реки Белой в Уфе
Вид на набережную реки Белой в Уфе
© РИА Новости / Геннадий Карпов
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МОСКВА, 25 дек – пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, 25 декабря 2019 года открыл первый офис обслуживания в столице Республики Башкортостан. Операционный офис, получивший название "Заводской", находится по адресу: г. Уфа, Калининский район, ул. Ферина, д. 1. Еще один офис Новикомбанка будет открыт в Уфе в 2020 году. Новикомбанк последовательно реализует стратегию расширения регионального присутствия там, где работают предприятия Госкорпорации Ростех.
"Открытие офисов Новикомбанка в Уфе – безусловно, знаковое событие для Республики Башкортостан - наиболее развитого с точки зрения экономики региона с серьезным промышленным потенциалом. Благодаря 26-летнему опыту сотрудничества с лидерами отечественной промышленности, в первую очередь, из контура Ростеха, Новикомбанк глубоко понимает специфику кредитования высокотехнологичных предприятий и особенности финансирования их инновационных проектов. Cтратегия Банка состоит в том, чтобы предлагать оптимальные по сроку и стоимости продукты и услуги для выполнения, в том числе, и национальных проектов, в которых Госкорпорация принимает непосредственное участие", - отмечает руководитель представительства Госкорпорации Ростех в Республике Башкортостан Дмитрий Дикушин.
"Новикомбанк продолжает динамично развивать региональную сеть, открывая точки присутствия в крупнейших городах России, чтобы предоставить нашим партнерам качественное обслуживание. В Уфе мы запланировали открытие сразу двух офисов, первый из которых размещается в Калининском районе города. Это место выбрано неслучайно. Именно здесь находится крупнейшее градообразующее предприятие Уфы, партнер Новикомбанка – ПАО "ОДК-УМПО", на котором работает более 24 тысяч сотрудников. Второй офис будет располагаться в центральной, деловой части города", – отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.
Наряду с ПАО "ОДК-УМПО", среди ключевых партнеров Новикомбанка в Уфе - такие крупные объединения, как АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение", "Иммунопрепарат" (Уфимский филиал АО НПО "Микроген"), АО "БПО "Прогресс" и другие значимые предприятия машиностроения.
Новый офис Новикомбанка будет предоставлять широкую линейку розничных продуктов и услуг работникам предприятий Госкорпорации Ростех. Это и кредитование на специальных льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), срочные вклады, дистанционные сервисы и услуги, программы лояльности и еще много других современных продуктов и сервисов. Также в офисе предусмотрена зона самообслуживания, работающая в режиме 24/7. Социально-платежная карта работника, разработанная совместно Новикомбанком и Госкорпорацией, позволит сотрудникам уфимского кластера Ростеха воспользоваться максимально выгодными условиями во всей розничной линейке.
Управляющим Операционным офисом Новикомбанка "Заводской" стал Александр Соколов, уроженец Уфы. Работая в Банке с 2014 года, Александр прошел путь от начальника отдела по работе с корпоративными клиентами до заместителя Управляющего дополнительного офиса Новикомбанка в Самаре. "Опыт работы в Банке, в том числе на руководящих должностях, позволит новому управляющему выполнить поставленные перед ним задачи по наращиванию объемов бизнеса в регионе", - считает Герман Белоус.
Стратегией развития Банка предусмотрено открытие до 30 региональных офисов различных форматов в течение трех лет. В 2019 году новые офисы Новикомбанка уже открылись в Екатеринбурге, Калуге, Пензе, Перми, Омске и Челябинске. В настоящий момент Новикомбанк насчитывает 21 офис в 18 субъектах РФ. Филиалы и офисы Банка находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре и других городах России.
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