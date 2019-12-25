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Гуцериев назвал сообщения о его вызове на допрос неправдой
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РИА Новости

Гуцериев назвал сообщения о его вызове на допрос неправдой

18:25 25.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМихаил Гуцериев
Михаил Гуцериев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Михаил Гуцериев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Основатель и совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, который пришел в Кремль для участия во встрече президента РФ Владимира Путина с бизнесом, заявил, что все, что сейчас публикуется о нем в интернете, неправда.
На прошлой неделе в телеграм-каналах появились сообщения об обысках в квартире Гуцериева и офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом. Поздней в них появилась информация, что Гуцериева вызвали на допрос по делу о контрабанде нефтепродуктов.
Группа "Сафмар", совладельцем которой является бизнесмен, опровергала информацию об обысках в компаниях и в доме у Гуцериева, а также данные о том, что его якобы вызывали на допрос.
"Все, что там (ред - в интернете) происходит, неправда", - сказал Гуцериев РИА Новости в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что его вызывали на допрос.
"Сафмар" Михаила Гуцериева - одна из крупнейших российских промышленно-финансовых групп, включающая в себя промышленные, розничные, финансовые компании, активы в области коммерческой недвижимости, а также строительства и девелопмента. В ее состав, в том числе, входят ритейлер "М.Видео-Эльдорадо", автолизинговый "Европлан", компания "Русснефть", холдинг "Русский уголь". Строительный и девелоперский бизнес представлен компаниями А101 и "Моспромстрой". В числе медиаактивов - семь федеральных радиостанций и телевизионный холдинг Bridge TV.
Михаил Гуцериев
18 декабря, 14:00
Гуцериев назвал информацию об обысках в его компаниях провокацией
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СафмарМихаил ГуцериевРоссияОбщество
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