Гуцериев назвал сообщения о его вызове на допрос неправдой

На прошлой неделе в телеграм-каналах появились сообщения об обысках в квартире Гуцериева и офисах 10 компаний, связанных с бизнесменом. Поздней в них появилась информация, что Гуцериева вызвали на допрос по делу о контрабанде нефтепродуктов.

"Все, что там (ред - в интернете) происходит, неправда", - сказал Гуцериев РИА Новости в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что его вызывали на допрос.

"Сафмар" Михаила Гуцериева - одна из крупнейших российских промышленно-финансовых групп, включающая в себя промышленные, розничные, финансовые компании, активы в области коммерческой недвижимости, а также строительства и девелопмента. В ее состав, в том числе, входят ритейлер "М.Видео-Эльдорадо", автолизинговый "Европлан", компания "Русснефть", холдинг "Русский уголь". Строительный и девелоперский бизнес представлен компаниями А101 и "Моспромстрой". В числе медиаактивов - семь федеральных радиостанций и телевизионный холдинг Bridge TV.