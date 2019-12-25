АТОР: в 2020 году массовый туризм приобретет индивидуальные черты

Туристы на верблюдах в деревне Гарб-Сахель в районе Асуана в Египте

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В 2020 году произойдет увеличение спроса на индивидуализированный подход к формированию туристических пакетов как на массовых, так и на нишевых направлениях, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на брифинге "Новая эпоха туристической отрасли. Что ждет нас в 2020 году", она обратила внимание на то, что классическая схема пакетных туров уже недостаточно эффективна и не очень интересна определенной части потребителей.

"Есть такие путешественники, которые хотят пользоваться услугами туристических компаний, но их не устраивают пакетные предложения. Они готовы довериться профессионалам, даже больше заплатить, но получить нечто уникальное, сделанное специально для них. Эту тенденцию отмечают даже те туроператоры, которые специализируются на массовых направлений", — сказала эксперт.

По ее словам, рынок классического туризма, где востребованы система All inclusive и семейный отдых в таких странах как Турция, Таиланд и частично Греция, ждут наименьшие изменения. "Тут мы ожидаем увеличения спроса, хоть и не очень значительного", — сказала она.

Вторым вектором станут, по ее мнению, пакетные туры, которые требуют более индивидуализированного подхода к формированию предложений на базе регулярной перевозки в те регионы России или страны мира, которые считались дорогими индивидуальные направлениями.