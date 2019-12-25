В Нижегородской области создали интерактивную карту нацпроектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин представил интерактивную карту, на которой в режиме реального времени показаны стройки и другие работы в рамках национальных проектов.
Презентация прошла в среду в ходе ежегодного отчета о развитии региона.
"Национальные проекты – это невероятный шанс на изменения. И мы должны максимально рачительно подойти к использованию этих ресурсов. Поэтому в июне мы запустили собственную разработку системы контроля реализации национальных проектов, которая переросла в систему контроля всех проектов в Нижегородской области. Сейчас у меня, а также у всех членов правительства, есть полная картина их исполнения. В режиме реального времени можно увидеть, в каком состоянии находятся те или иные проекты, в том числе и региональные, которые мы ведем вне рамок национальных проектов", - заявил Никитин.
В качестве примера глава региона привел благоустройство парка имени Гайдара в Арзамасе по нацпроекту "Жилье и городская среда". На карте указаны описание проекта, технико-экономические показатели, объем финансирования, текущий статус. Во время строительства веб-камера позволяет следить за тем, насколько активно ведутся работы. Губернатор рассказал, что в систему уже занесено более 1400 проектов и зарегистрировано более 1000 пользователей.
"В этой системе уже работают все органы исполнительной власти. В декабре прошли обучение и сейчас включаются муниципалитеты. Важно, чтобы контроль происходил online, а не через отчеты на бумаге и заполнение баз данных… На основе системы мы сделали и публичную карту, чтобы каждый житель Нижегородской области имел возможность узнать, что происходит рядом с его домом, когда, наконец, будет отремонтирована школа, больница, какие дороги были сделаны в этом году, а какие - будут в следующем", - сказал Никитин.
Он напомнил, что задачу информировать и вовлекать граждан в контроль за реализацией нацпроектов поставил президент России Владимир Путин.
"На интерактивной карте представлена детализация по строительству и ремонту дорог, больниц, инженерных сетей. Видно, как возводятся социальные объекты, расселяются аварийные дома, благоустраиваются парки и скверы, ликвидируются свалки. Всего на карту нанесено уже более 7,5 тысяч объектов, информация по ним регулярно обновляется и дополняется. И, конечно, каждый нижегородец может там написать свой отзыв, который мы непременно отработаем и дадим обратную связь", - резюмировал губернатор Нижегородской области.