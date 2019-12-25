В Нижегородской области создали интерактивную карту нацпроектов

"В этой системе уже работают все органы исполнительной власти. В декабре прошли обучение и сейчас включаются муниципалитеты. Важно, чтобы контроль происходил online, а не через отчеты на бумаге и заполнение баз данных… На основе системы мы сделали и публичную карту, чтобы каждый житель Нижегородской области имел возможность узнать, что происходит рядом с его домом, когда, наконец, будет отремонтирована школа, больница, какие дороги были сделаны в этом году, а какие - будут в следующем", - сказал Никитин.