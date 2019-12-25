Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии

"Назначить наказание по совокупности преступлений Максиму Матюшеву 13 лет колонии строго режима, Андрею Жданову - 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима, Кириллу Кулабухову - 10 лет колонии общего режима", - гласит решение суда.

Это чуть меньше, чем просила прокуратура – обвинение настаивало на сроках от 10 до 15 лет. Суд признал хакеров виновными в мошенничестве в сфере компьютерной информации, а также в участии в организованном преступном сообществе.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, за время существования сообщества с 2013 по 2014 год его участники незаконно оформили свыше 5 тысяч электронных билетов более чем на 17 миллионов рублей.

Наличные деньги хакеры получали, сдавая билеты в железнодорожные кассы.

Процесс длился более года. За это время был допрошен 31 потерпевший, свыше 190 свидетелей, проживающих в различных регионах, исследовано более тысячи томов уголовного дела.

Расследование этого дела вела следователь по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по ЦФО Евгения Шишкина, которую застрелили в октябре 2018 года возле ее дома в Подмосковье. По одной из версий, убийство связано как раз с расследованием в отношении хакеров.

Как писали СМИ, следствие считает российского IT-специалиста Ярослава Сумбаева организатором расправы, исполнителем - студента Абдулазиза Абдулазизова, а посредником - его несовершеннолетнего на момент преступления товарища из Санкт-Петербурга. Признавшие вину молодые люди в суде пояснили, что нашли объявление о заказе убийства в "даркнете", за его исполнение им причитался миллион рублей в биткоинах.

Сумбаев, которого Грузия выдала России в октябре, сейчас находится под стражей как раз за взлом баз РЖД и S7. Кроме того, его проверяют на причастность к еще 68 эпизодам различных преступлений, но не уточняется, есть ли среди них убийство следовательницы.