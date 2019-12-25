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В СП оценили возможность роста экономики до трех процентов к 2021 году
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РИА Новости

В СП оценили возможность роста экономики до трех процентов к 2021 году

18:18 25.12.2019 (обновлено: 18:20 25.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Счетная палата считает маловероятным ускорение роста экономики РФ до 3% в год к 2021 году, нацпроектов и предусмотренных в них средств для этого недостаточно, заявил глава ведомства Алексей Кудрин.
Он напомнил, что в нацпроекты заложена цель достижения темпов роста экономики РФ не ниже 3% в год уже к 2021 году. "Счетная палата считает маловероятным, что в 2021 году мы превзойдем 3% роста и затем устойчиво закрепимся на этой позиции", - сказал Кудрин на совещании в Кремле по нацпроектам.
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"Мы считаем недостаточным проведение определенных структурных институциональных реформ, которые бы дали такой устойчивый рост. Национальные проекты при их выполнении не дают такой критической массы шагов, которые бы вывели нас на эту траекторию роста", - пояснил он.
Ссылаясь на мнение экспертов, Кудрин сообщил, что потенциал роста экономики России сейчас не превышает 1,5% в год. "И он, скорее всего, сохранится на ближайшие годы", - отметил Кудрин.
С другой стороны, по его словам, это является риском и для самих нацпроектов, поскольку в основу для их расчетов после 2021 года заложен рост выше 3% ВВП. Провал данного показателя ставит под угрозу и достижение остальных, предупредил Кудрин.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
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Счетная палата РФАлексей КудринРоссияЭкономика
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