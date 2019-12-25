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В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков во время обстрела Горловки
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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков во время обстрела Горловки

18:18 25.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБПЛА ВСУ
БПЛА ВСУ
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
БПЛА ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотного летательного аппарата украинских силовиков во время обстрела окраин города Горловка.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков окраин подконтрольной ДНР Горловки ранения получил мирный житель. В ведомстве пояснили, что согласно данным разведки, во время обстрела на позициях вооруженных сил Украины находилась съёмочная группа одного из украинских СМИ.
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"Важно отметить, что во время ведения обстрела нашими подразделениями ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат, который вел видеофиксацию результатов обстрела, что также указывает на присутствие журналистов на передовых позициях вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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