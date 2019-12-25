В ДНР заявили об уничтожении БПЛА силовиков во время обстрела Горловки

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков окраин подконтрольной ДНР Горловки ранения получил мирный житель. В ведомстве пояснили, что согласно данным разведки, во время обстрела на позициях вооруженных сил Украины находилась съёмочная группа одного из украинских СМИ.