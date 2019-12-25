Контрактник Северного флота погиб на учениях в Мурманской области

МУРМАНСК, 25 дек — РИА Новости. Военнослужащий по контракту погиб во время учений в Военнослужащий по контракту погиб во время учений в Мурманской области , получив огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, позднее эту информацию подтвердили в пресс-службе Северного флота

"Военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения, это произошло в одной из частей Северного флота в Мурманской области", — сообщил агентству представитель экстренных служб.

Как уточнили на флоте, по предварительным данным, военнослужащий получил огнестрельное ранение вследствие нарушения требований безопасности при обращении с оружием в ходе учебных стрельб.