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Контрактник Северного флота погиб на учениях в Мурманской области
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РИА Новости

Контрактник Северного флота погиб на учениях в Мурманской области

18:15 25.12.2019 (обновлено: 19:00 25.12.2019)
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© Фото : Alexey Pavlov Корабли Северного флота РФ
Корабли Северного флота РФ
© Фото : Alexey Pavlov
МУРМАНСК, 25 дек — РИА Новости. Военнослужащий по контракту погиб во время учений в Мурманской области, получив огнестрельное ранение, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, позднее эту информацию подтвердили в пресс-службе Северного флота.
"Военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения, это произошло в одной из частей Северного флота в Мурманской области", — сообщил агентству представитель экстренных служб.
Как уточнили на флоте, по предварительным данным, военнослужащий получил огнестрельное ранение вследствие нарушения требований безопасности при обращении с оружием в ходе учебных стрельб.
"Комиссия Северного флота совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели 24 декабря военнослужащего по контракту одной из воинских частей флота, дислоцированной в Мурманской области, в результате огнестрельного ранения", — говорится в сообщении пресс-службы СФ.
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Мурманская областьБезопасностьПроисшествия
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