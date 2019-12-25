Навка поделилась впечатлениями после показа шоу "Спящая красавица"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка и продюсер мюзикла на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств" Татьяна Навка рассказала, что команда упорно готовилась к первому показу на льду и рада первым зрителям.

Предпремьерный показ ледового шоу Навки прошел в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" 25 декабря, показы будут идти с 27 декабря до 7 января.

"Я очень рада, надеюсь, что всем понравилось! Думаю, что сегодня уже с первого раза получилось достаточно хорошо. Большое счастье иметь Алину Загитову в нашей команде. И вы видели, это как лучик света, который зажегся под конец и который озарил весь зал своим свечением... Алина безумно талантливая, способная, быстро схватывает на лету, я поражена ее работоспособностью и талантом вживаться в роль", - сказала Навка журналистам после показа, добавив, что тренер Загитовой Этери Тутберидзе обещала посетить шоу.

Она отметила, что первыми зрителями стали дети из малоимущих семей и детских домов. "Для нас каждый год традиция – дарить именно этим семьям и детям наши сказки. Они сегодня оказались первыми, кто прикоснулся к этому", - рассказала Навка.

Как сообщалось ранее, предстоящие выступления станут дебютом для пятилетней дочери спортсменки Надежды Песковой. По словам Навки, девочка "безумно артистичная".

"Каждый день с утра до ночи она всем подряд рассказывает о своей роли, о сюжете, она до сих пор не понимает: украли у нее крылья, не украли, дочка она мне или нет. Это безумно забавно! Она всей семье, и папе в том числе, рассказывает сюжет сказки. Конечно, это волнение. Спрашивает, как она будет кататься с крыльями, что будет, если она упадет. Очень мило, забавно", — поделилась Навка.

В ледовом спектакле также задействованы пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и многие другие звезды фигурного катания. Ведущие музыкальные партии исполнят звезды российской эстрады.