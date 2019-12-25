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Культура
2019-12-25T18:13+0300
https://ria.ru/20191225/1562847741.html
Навка поделилась впечатлениями после показа шоу "Спящая красавица"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156259/89/1562598913_0:0:2812:1583_1036x0_80_0_0_4fea8deddc029ccfc78ad52f3f6cb894.jpg
РИА Новости

Навка поделилась впечатлениями после показа шоу "Спящая красавица"

18:13 25.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛедовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств"
Ледовое шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка и продюсер мюзикла на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств" Татьяна Навка рассказала, что команда упорно готовилась к первому показу на льду и рада первым зрителям.
Предпремьерный показ ледового шоу Навки прошел в Москве во дворце спорта "Мегаспорт" 25 декабря, показы будут идти с 27 декабря до 7 января.
"Я очень рада, надеюсь, что всем понравилось! Думаю, что сегодня уже с первого раза получилось достаточно хорошо. Большое счастье иметь Алину Загитову в нашей команде. И вы видели, это как лучик света, который зажегся под конец и который озарил весь зал своим свечением... Алина безумно талантливая, способная, быстро схватывает на лету, я поражена ее работоспособностью и талантом вживаться в роль", - сказала Навка журналистам после показа, добавив, что тренер Загитовой Этери Тутберидзе обещала посетить шоу.
Она отметила, что первыми зрителями стали дети из малоимущих семей и детских домов. "Для нас каждый год традиция – дарить именно этим семьям и детям наши сказки. Они сегодня оказались первыми, кто прикоснулся к этому", - рассказала Навка.
Как сообщалось ранее, предстоящие выступления станут дебютом для пятилетней дочери спортсменки Надежды Песковой. По словам Навки, девочка "безумно артистичная".
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФигуристы Алина Загитова и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
Фигуристы Алина Загитова и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве.
1 из 4
Фигуристы Алина Загитова и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФигуристы Алина Загитова и Ондржей Готарек выступают в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
Фигуристы Алина Загитова и Ондржей Готарек выступают в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве.
2 из 4
Фигуристы Алина Загитова и Ондржей Готарек выступают в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФигуристка Татьяна Навка (справа) выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
Фигуристка Татьяна Навка (справа) выступает в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве.
3 из 4
Фигуристка Татьяна Навка (справа) выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФигуристы Алина Загитова, Ондржей Готарек и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
Фигуристы Алина Загитова, Ондржей Готарек и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств во дворце спорта Мегаспорт на Ходынском поле в Москве.
4 из 4
Фигуристы Алина Загитова, Ондржей Готарек и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
1 из 4
Фигуристы Алина Загитова и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 4
Фигуристы Алина Загитова и Ондржей Готарек выступают в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
3 из 4
Фигуристка Татьяна Навка (справа) выступает в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
4 из 4
Фигуристы Алина Загитова, Ондржей Готарек и Петр Чернышев выступают в ледовом шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" во дворце спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле в Москве.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
"Каждый день с утра до ночи она всем подряд рассказывает о своей роли, о сюжете, она до сих пор не понимает: украли у нее крылья, не украли, дочка она мне или нет. Это безумно забавно! Она всей семье, и папе в том числе, рассказывает сюжет сказки. Конечно, это волнение. Спрашивает, как она будет кататься с крыльями, что будет, если она упадет. Очень мило, забавно", — поделилась Навка.
В ледовом спектакле также задействованы пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и многие другие звезды фигурного катания. Ведущие музыкальные партии исполнят звезды российской эстрады.
РИА Новости - флагманский ресурс МИА "Россия сегодня" - выступает информационным партнером ледового шоу.
Открытие ГУМ-катка на Красной площади
30 ноября, 16:59Культура
Татьяна Навка, Петр Чернышев и Алина Загитова открыли ГУМ-каток
1220026
Спортсмены и команды
Повилас Ванагас
Маргарита Дробязко
Алина Загитова
КультураНовости культурыПетр ЧернышевЭтери ТутберидзеТатьяна Навка
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