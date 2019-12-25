В Нижегородской области внедрят интеллектуальную транспортную систему

"По сути, это отлаженный механизм, который включает в себя все, что связано с движением в городе в режиме нон-стоп. То есть система, которая использует инновационные разработки, чтобы регулировать транспортные потоки, разгружать дороги и делать их безопаснее, обеспечить бесперебойное движение наземного пассажирского транспорта", - сказал Никитин.