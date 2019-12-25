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Нижегородская область
2019-12-25T18:04+0300
https://ria.ru/20191225/1562847152.html
В Нижегородской области внедрят интеллектуальную транспортную систему
https://cdn22.img.ria.ru/images/151684/39/1516843938_19:0:3660:2048_1036x0_80_0_0_b635fe27acb92a410f72d41f0aaaa4f6.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области внедрят интеллектуальную транспортную систему

18:04 25.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Нижегородской области выделят 750 миллионов рублей из федерального бюджета на внедрение интеллектуальной транспортной системы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках федеральной программы "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020, 2021 и 2022 годах Нижегородская область получит из федерального бюджета по 250 миллионов рублей. Распоряжение о межбюджетных трансфертах подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Выделенные средства будут направлены на внедрение в регионе интеллектуальной транспортной системы (ИТС)", - говорится в сообщении.
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Как сообщил губернатор Глеб Никитин, ИТС предусматривает использование автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в городах с населением свыше 300 тысяч человек.
"По сути, это отлаженный механизм, который включает в себя все, что связано с движением в городе в режиме нон-стоп. То есть система, которая использует инновационные разработки, чтобы регулировать транспортные потоки, разгружать дороги и делать их безопаснее, обеспечить бесперебойное движение наземного пассажирского транспорта", - сказал Никитин.
Глава региона добавил, что повышение безопасности дорожного движения также является одной из составляющих национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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Нижегородский Центр безопасности дорожного движения подготовил техническое задание на проектирование интеллектуальной транспортной системы регионального и муниципального сегментов. Первый - это интеграционная платформа, которая включает системы мониторинга параметров транспортных потоков, информирования участников дорожного движения, видеонаблюдения и аналитики, метеомониторинга и систему учета технических средств и аварийной сигнализации. Городской сегмент учитывает количество светофоров, остановок, парковочных пространств, систем экстренной связи и весогабаритного контроля.
"Конкурс на определение подрядной организации, которая займется проектированием интеллектуальной транспортной системы для Нижегородской области, планируется объявить в начале 2020 года", - уточнил губернатор.
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