В Нижегородской области внедрят интеллектуальную транспортную систему

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек — РИА Новости. Нижегородской области выделят 750 миллионов рублей из федерального бюджета на внедрение интеллектуальной транспортной системы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках федеральной программы "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020, 2021 и 2022 годах Нижегородская область получит из федерального бюджета по 250 миллионов рублей. Распоряжение о межбюджетных трансфертах подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Выделенные средства будут направлены на внедрение в регионе интеллектуальной транспортной системы (ИТС)", - говорится в сообщении.
Как сообщил губернатор Глеб Никитин, ИТС предусматривает использование автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения в городах с населением свыше 300 тысяч человек.
"По сути, это отлаженный механизм, который включает в себя все, что связано с движением в городе в режиме нон-стоп. То есть система, которая использует инновационные разработки, чтобы регулировать транспортные потоки, разгружать дороги и делать их безопаснее, обеспечить бесперебойное движение наземного пассажирского транспорта", - сказал Никитин.
Глава региона добавил, что повышение безопасности дорожного движения также является одной из составляющих национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Нижегородский Центр безопасности дорожного движения подготовил техническое задание на проектирование интеллектуальной транспортной системы регионального и муниципального сегментов. Первый - это интеграционная платформа, которая включает системы мониторинга параметров транспортных потоков, информирования участников дорожного движения, видеонаблюдения и аналитики, метеомониторинга и систему учета технических средств и аварийной сигнализации. Городской сегмент учитывает количество светофоров, остановок, парковочных пространств, систем экстренной связи и весогабаритного контроля.
"Конкурс на определение подрядной организации, которая займется проектированием интеллектуальной транспортной системы для Нижегородской области, планируется объявить в начале 2020 года", - уточнил губернатор.
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