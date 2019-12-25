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Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
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РИА Новости

Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК

18:03 25.12.2019 (обновлено: 20:15 25.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин уволил пять генералов, в том числе начальника УВД на Московском метрополитене Николая Савченко.
Как следует из президентского указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, глава государства также освободил от должностей:
замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю генерал-майора внутренней службы Вячеслава Болгова;
замглавы ГУ МВД по Воронежской области генерал-майора юстиции Вячеслава Воронцова;
замруководителя Главного управления криминалистики СК генерал-майора юстиции Сергея Рябова;
начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС генерал-лейтенанта внутренней службы Эдуарда Чижикова.
Помимо этого президент назначил:
генерал-майора внутренней службы Владимира Денежкина замначальника ГУ пожарной охраны — начальником Специального управления МЧС;
генерал-майора полиции Леонида Коломийца начальником Управления МВД по Тюменской области;
генерал-майора полиции Александра Прядко начальником Управления МВД по Архангельской области.
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Обсудить 37
Владимир ПутинРоссияМосковский метрополитенБезопасность
Популярные комментарии
разошелся чего то старый под конец года то..
25 декабря, 18:36
Илья Беляев
253100039
Обычный кадровый указ, генерал это его номенклатура. Может они на пенсию уходят или кто-то на другую должность.
25 декабря, 18:37
Виктор Новожилов
8073103
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