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2019-12-25T20:24+0300
https://ria.ru/20191225/1562846801.html
Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему
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РИА Новости

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

18:00 25.12.2019 (обновлено: 20:24 25.12.2019)
150215
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
"Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться - это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такие ощущения", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:08
Путин заявил, что не все показатели по нацпроектам были достигнуты
Глава государства подчеркнул, что россияне не всегда в курсе, какие есть результаты в реализации национальных проектов. Путин, в частности сослался на данные опросов, проведенных Федеральной службой охраны. В ФСО работает подразделение, которое занимается исследованиями общественного мнения для органов власти по их запросу.
Так, по данным опросов, в сентябре 2019 года 30,6 процента респондентов ничего не знали о ходе реализации нацпроектов. Путин выразил недоумение тем, что такая ситуация вообще возможна. Он напомнил, что не раз обсуждал эту проблему с чиновниками.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Каковы нацпроекты - таковы и ощущения у народа!
25 декабря, 18:25
Алёна
36117010012
Осталось только дождаться оргвыводов из этих слов. Не будет их - не будет и выполнения нацпроектов.
25 декабря, 18:02
Владимир Белогорский
2013822010
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