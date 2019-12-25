Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

"Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться - это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такие ощущения", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.