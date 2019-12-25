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Культура
2019-12-25T17:59+0300
https://ria.ru/20191225/1562846730.html
Профессор Гнесинки рассказал о погибшей в Будапеште пианистке Валиевой
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РИА Новости

Профессор Гнесинки рассказал о погибшей в Будапеште пианистке Валиевой

17:59 25.12.2019
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© Фото : страница Элины Валиевой в социальной сетиЭлина Валиева
Элина Валиева
© Фото : страница Элины Валиевой в социальной сети
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российская пианистка Элина Валиева, погибшая в Будапеште, была очень талантливым музыкантом, хорошим педагогом, и ее ожидал взлет карьеры, рассказал РИА Новости ее педагог, профессор Российской академики музыки имени Гнесиных Юрий Богданов.
Ранее стало известно, что 22 декабря во время турпоездки в Будапешт скончалась 27-летняя россиянка Элина Валиева. Как сообщили в посольстве РФ в Венгрии, трагедия произошла из-за утечки бытового газа. По данным посольства, вместе с ней находился гражданин России, он получил тяжелое отравление бытовым газом, сейчас он госпитализирован.
"Элина закончила Московскую консерваторию имени Чайковского у профессора Слесарева, а потом поступила ко мне в класс в ассистентуру-стажировку в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Она очень талантливая была пианистка, за последние три года Элина получила на международных конкурсах три премии... В марте 2020 года она планировала поехать в тур в Японию. Все оборвалось на заре ее карьеры. У Элины как раз сейчас наступил период, когда она должна была взлететь. Это страшная трагедия", — рассказал Богданов.
Он отметил, что Элина Валиева была очень отзывчивым человеком.
Элина Валиева
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"Она была прекрасным человеком – доброй, отзывчивой, красивой девочкой. Все получали от нее только позитивные эмоции. После стажировки у меня в Гнесинке она работала педагогом в музыкальной школе имени Александрова. Она умела преподавать, и это большая редкость, когда хороший пианист умеет преподавать. Я ей доверял своих учеников, она с ними занималась, очень сильно помогала мне", — рассказал собеседник агентства.
Профессор отметил, что обстоятельства смерти его ученицы "вызывают много вопросов". По его мнению, озвученная версия произошедшего "не выдерживает критики, нужно тщательное расследование".
Как сообщил Богданов, в четверг состоится концерт памяти Валиевой в Красногорске в Органном зале ДХШИ "Алые Паруса". В концерте примут участие его ученики, а также друзья Элины.
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КультураЭлина ВалиеваРоссийская академия музыки имени ГнесиныхКультураРоссияБудапештПроисшествия
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