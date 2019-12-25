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Россия предложила Израилю безвизовые поездки по служебным паспортам
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РИА Новости

Россия предложила Израилю безвизовые поездки по служебным паспортам

17:57 25.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия предложила Израилю рассмотреть возможность заключения соглашений о реадмиссии и о безвизовых поездках госслужащих по дипломатическим и служебным паспортам, говорится в сообщении МИД РФ по итогам очередного раунда российско-израильских консультаций по консульским вопросам.
"Одним из главных приоритетов остается дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы. В частности, российской стороной было предложено рассмотреть возможность заключения соглашений о реадмиссии и о безвизовых поездках госслужащих по дипломатическим и служебным паспортам", - отмечается в сообщении.
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Основное внимание в ходе консультаций было уделено проблемам, связанным с растущим числом отказов во въезде в Израиль российским гражданам, которые прибывают в страну в безвизовом режиме.
"Призвали израильских партнеров в безотлагательном порядке принять меры по приведению правил пограничного контроля в соответствие с дружественным характером российско-израильских отношений, включая гуманизацию проверочных мероприятий в отношении россиян, прибывающих в международные аэропорты Израиля", - говорится в сообщении МИД РФ.
Кроме того, подчеркивалась необходимость объединения усилий по противодействию торговле людьми, незаконной трудовой миграции и другим видам трансграничной преступности – в этих целях заявлено о взаимной готовности к более тесной координации между правоохранительными органами двух стран.
Андрей Келин
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