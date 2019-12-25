Силуанов рассказал о мерах господдержки самозанятых в 2020 году

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Самозанятые в следующем году смогут претендовать на получение господдержки, существующей для малого бизнеса, включая льготные кредиты и гарантии, сообщил первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов, выступая на совещании по нацпроектам в Кремле.
"Будем развивать институт самозанятых. И будут предоставлены все меры поддержки таким гражданам, как и меры, реализуемые обычным малым и средним предпринимателям", - сказал взад Силуанов, говоря о планах на 2020 год.
При этом он напомнил, что специальный налоговый режим для самозанятых сейчас действует в четырёх пилотных субъектах РФ: Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области, а с 1 января 2020 года он будет распространён ещё на 19 регионов. С 1 июля 2020 года, по словам Силуанова, власти приняли решение расширить его действие на всю территорию России.
Таким образом правительство сможет расширить число получателей господдержки для малого и среднего бизнеса. В текущем году, по словам первого вице-премьера, правительству не удалось выполнить план по этому показателю.
"Не удалось выполнить план по объему финансовой поддержки малых и средних предприятий. Гарантийная система плюс субсидирование процентной ставки - мы в рамках этих параметров должны были осуществить поддержку на 1.120 триллиона рублей. Оказали - на сумму 750 миллиардов рублей", - сказал Силуанов.
В 2020 году станут проще и процедуры получения поддержки для малого бизнеса. "Мы планируем увеличить количество предпринимателей, получающих поддержку в виде льготной ставки по кредитам путем внедрения онлайн-взаимодействия при получении таких кредитных средств", - пояснил Силуанов.