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План приватизации может дополниться крупными компаниями
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РИА Новости

План приватизации может дополниться крупными компаниями

17:59 25.12.2019 (обновлено: 18:06 25.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
"В ходе разработки плана приватизации также рассматривалась возможность его дополнения иными крупнейшими компаниями. Было принято в отношении каждого из таких активов подготовить план действий в зависимости от их роли в экономике, а также готовности к выходу на публичный рынок", - заявил на заседании правительства министр экономического развития Максим Орешкин, которого цитирует министерство.
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"Этой работой мы по вашему, Дмитрий Анатольевич, поручению займемся в первом полугодии следующего года. Работу эту будем вести совместно с отраслевыми ведомствами", - добавил он.
Минэкономразвития не уточнило, о каких компаниях идет речь.
Всего в план приватизации, одобренный в среду правительством, вошло 293 предприятия, семь из которых - "Совкомфлот", ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порта, "Росспиртпром", "Алмазювелирэкспорт", Кизлярский коньячный завод - крупные.
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