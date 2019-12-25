План приватизации может дополниться крупными компаниями

"В ходе разработки плана приватизации также рассматривалась возможность его дополнения иными крупнейшими компаниями. Было принято в отношении каждого из таких активов подготовить план действий в зависимости от их роли в экономике, а также готовности к выходу на публичный рынок", - заявил на заседании правительства министр экономического развития Максим Орешкин, которого цитирует министерство.