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В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
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РИА Новости

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

17:47 25.12.2019 (обновлено: 17:52 25.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийОблако пара и дыма над Попокатепетлем
Облако пара и дыма над Попокатепетлем
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти Мексики объявили желтый уровень тревоги в связи с выбросами пепла из вулкана Попокатепетль.
"Начиная с 04.21 (12.21 мск) наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", - говорится в заявлении Национального координатора службы гражданской обороны.
В связи с инцидентом была объявлена вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая не предполагает эвакуации или прекращение трудовой деятельности в районе вулкана.
Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.
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