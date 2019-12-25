В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти Власти Мексики объявили желтый уровень тревоги в связи с выбросами пепла из вулкана Попокатепетль.

"Начиная с 04.21 (12.21 мск) наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", - говорится в заявлении Национального координатора службы гражданской обороны.

В связи с инцидентом была объявлена вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая не предполагает эвакуации или прекращение трудовой деятельности в районе вулкана.