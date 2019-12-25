В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Власти Мексики объявили желтый уровень тревоги в связи с выбросами пепла из вулкана Попокатепетль.
"Начиная с 04.21 (12.21 мск) наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", - говорится в заявлении Национального координатора службы гражданской обороны.
В связи с инцидентом была объявлена вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая не предполагает эвакуации или прекращение трудовой деятельности в районе вулкана.
Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.
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