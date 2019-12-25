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МЧС предупредило москвичей о сильном тумане
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РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

17:42 25.12.2019
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© РИА НовостиТуман в Москве
Туман в Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сильный туман с видимостью 200-500 метров ожидается в ближайшее время с сохранением до утра четверга в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В ближайший час с сохранением до 10.00 26 декабря в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - сказал собеседник агентства.
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Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы быть предельно внимательными и осторожными. При движении на автотранспорте следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию между машинами. Надо также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.
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МЧС РФМоскваОбщество
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