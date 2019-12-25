МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

"В ближайший час с сохранением до 10.00 26 декабря в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - сказал собеседник агентства.

Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы быть предельно внимательными и осторожными. При движении на автотранспорте следует снизить скорость движения и увеличить дистанцию между машинами. Надо также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.