В Мраморном море сел на мель российский сухогруз

"На сухогрузе нет протечек, ущерба судну не причинено. На судне находится 11 человек экипажа, их состояние не вызывает опасений. Как только это произошло, экипажу была предложена помощь, но они ее не приняли. Насколько нам известно, они проводят переговоры со своей судоходной компанией, которая должна прислать водолазов для оценки состояния судна", - сказал собеседник агентства.