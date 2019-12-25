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"Россия 1" возглавила рейтинг по среднесуточной доле аудитории
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РИА Новости

"Россия 1" возглавила рейтинг по среднесуточной доле аудитории

17:41 25.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТелевидение
Телевидение
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Телевидение. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Телеканал "Россия 1" возглавил рейтинг российских вещателей по среднесуточной доле аудитории, свидетельствуют предварительные итоги 2019 года Mediascope, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Среднесуточная доля телеканала "Россия 1" в аудитории старше четырех лет в городах России с населением больше 100 тысяч человек, по предварительным данным, составила 11,9%. На втором месте в рейтинге оказался Первый канал с показателем 10,5%. Замыкает тройку лидеров НТВ, чья среднесуточная доля составляет 9%. В топ-10 также попали Пятый канал (6,7%), Рен ТВ (5,3%), СТС (4,9%), ТНТ (4,6%), Домашний (3,8%), ТВ Центр (3,1%) и ТВ-3 (3,1%).
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Самые низкие доли оказались у телеканалов Евроновости (0,1%), RU.TV (0,2%) и Discovery (0,3%).
При этом у тройки лидеров среднесуточная доля аудитории, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, незначительно понизилась. Так, у "России 1" показатель был 12,8%, у Первого канала – 11,8%, у НТВ – 9,3%.
Mediascope приводит данные по доле телеканалов в аудитории 4+ лет за период с 1 января по 20 декабря 2019 года и аналогичный период 2018 год. Все данные – по российским городам с населением более 100 тысяч человек. Среднесуточная доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем в сутки, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории. С 1 августа 2019 года данные содержат информацию не только о домашнем телепросмотре, но и о просмотре вне дома (на дачах).
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Россия-1 (телеканал)РоссияМедиа - Общество
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