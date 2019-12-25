"Россия 1" возглавила рейтинг по среднесуточной доле аудитории

Среднесуточная доля телеканала "Россия 1" в аудитории старше четырех лет в городах России с населением больше 100 тысяч человек, по предварительным данным, составила 11,9%. На втором месте в рейтинге оказался Первый канал с показателем 10,5%. Замыкает тройку лидеров НТВ, чья среднесуточная доля составляет 9%. В топ-10 также попали Пятый канал (6,7%), Рен ТВ (5,3%), СТС (4,9%), ТНТ (4,6%), Домашний (3,8%), ТВ Центр (3,1%) и ТВ-3 (3,1%).

При этом у тройки лидеров среднесуточная доля аудитории, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, незначительно понизилась. Так, у "России 1" показатель был 12,8%, у Первого канала – 11,8%, у НТВ – 9,3%.

Mediascope приводит данные по доле телеканалов в аудитории 4+ лет за период с 1 января по 20 декабря 2019 года и аналогичный период 2018 год. Все данные – по российским городам с населением более 100 тысяч человек. Среднесуточная доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем в сутки, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории. С 1 августа 2019 года данные содержат информацию не только о домашнем телепросмотре, но и о просмотре вне дома (на дачах).